Почему нельзя пренебрегать образованием во время войны

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Образование – одна из самых уязвимых сфер во время войны. Мы не говорим вслух о коллапсе образовательной системы, но имеем печальные цифры. Сегодня уже около 230 школ по всей Украине полностью разрушены, почти 2400 повреждены в результате российской агрессии.

Учителя и преподаватели университетов вынужденно покидают страну, какая-то часть – мобилизована в ряды ВСУ. Но главное сегодня – не потерять детей, стремящихся получить знания. Поэтому страна должна, предлагая образовательные услуги, учитывать их качество.

В этом году украинским абитуриентам повезло – их принимают десятки европейских университетов. Да я бы дал шанс побороться за внимание отечественным вузам. Считаю, что несмотря на войну получить добротное ИТ-образование в Украине реально. Но игрокам образовательного рынка нужно заботиться о ее качестве.

Тема повышения качества образования – всегда многогранна: как оценить это качество и кто его будет оценивать? Я много лет в образовании и ИТ-индустрии, и каждый раз, когда говорим по этой теме, преподаватели говорят: дайте нам свои стандарты, как оценить нужный для бизнеса уровень выпускника. Бизнес формулирует свои требования, но потом доучит выпускников уже в компании. И на это много причин.

Одна из них – негибкость. Украинские университеты все так же нуждаются в финансовой и кадровой автономии. Несмотря на некоторые сдвиги последних лет, к сожалению, сегодня в государственных учебных заведениях слабо развита самостоятельная бизнес-модель. И это не побуждает выпускников выбирать профессию преподавателя.

Мой опыт подтверждает, что эффективно работает модель, когда совместные усилия сочетают Университет, индустрия и государство. По мере развития ИТ-индустрии количество абитуриентов на ИТ-специальности увеличивается, в то же время мы наблюдаем отток квалифицированных преподавателей именно из университетов в индустрию. Внедрение прозрачного и легкого контроля со стороны государства позволит университетам быстрее и удобнее работать с грантами. Но эти изменения зависят от действий государства, а наши ожидания – долгосрочные. А что мы можем сделать сейчас в краткосрочной перспективе?

Представители индустрии понимают, что инвестирование в развитие фундаментального академического образования увеличивает количество образованных людей в Украине. Это такой национальный банк знаний людей, влияющих на изменения в государстве и, как правило, драйверы эффективных реформ. И у них точно появится множество задач после победы.

Мы понимаем, что на сегодняшний день сочетание формального академического и неформального прикладного образования – это наверняка единственный механизм, наполняющий ИТ-индустрию квалифицированными специалистами. Плюсы неформального образования – в его гибкости и современных подходах. Государство со своей стороны в начале 2022 г. утвердило 35% долю неформального образования для ИТ-специальностей, которое может быть перезачислено в рамках университетских программ учений.

Сочетание форм обучения может использовать накопление кредитов, то есть все, что студент получил дополнительно на неформальных программах обучения, учитывается в университете. В перспективе это позволит разрабатывать общие образовательные траектории, объединяющие обучение в вузе с обучением у провайдера неформального обучения.

Уровень усвоения материала студентов университета довольно разный, поэтому, на мой взгляд, уместно будет построение индивидуальной учебной траектории. Так, например, уже работаем мы в ЕРАМ, когда есть учебные программы уровня «бакалавр» и «магистр», направленные на практическое применение полученных в университете знаний и в зависимости от начального уровня составляется отдельный путь обучения. Хочу поделиться с педагогами этим подходом.

Мы создали интерактивный контент со многими тестами, разработали и встроили систему автопроверки задач непосредственно в среду обучения. Следующий шаг – начали активнее развивать единый так называемый «learning pass», который должен ориентироваться на формулировании целей и результатов обучения (learning objectives и learning outcomes), направленных на конечные результаты – то есть интервью на каждом из этапов.

Мы формулируем не просто цель конкретного занятия или темы, а гораздо глубже – детализируем даже цели отдельной задачи. Тогда можно создавать индивидуальные траектории обучения – условно «from zero to hero» (от нуля до звездочки). Вся программа строится на основе микрокурсов, которые включаются или отключаются для отдельной траектории. В результате можно увидеть детализацию результатов обучения не только по темам занятий, но и по каждой практической задаче.

На мой взгляд, когда университет видит подробный путь обучения у провайдеров неформального образования с открытыми программами и целями обучения, это обеспечивает эффективное сотрудничество и позволяет поддерживать качество ИТ-образования на достаточно высоком уровне. А будущим инженерам получать современную и практическую информацию, опирающуюся на фундаментальные знания.

Сегодня мир наблюдает за нами, руку поддержки протягивают самые лучшие. Мы – интересные. Но мы должны и дальше объединять усилия на всех уровнях, и как можно больше держать фокус на доступности образования, его качества и продолжать инвестиции. Будущее Украины – в ее образованных гражданах.