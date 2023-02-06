Расширение сети образовательных учреждений КМDШ

Сеть частных школ и садов КМDШ объявляет о присоединении бренда Clever Kids к своей сети образовательных учреждений.

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Сегодня, 06.02.2023, было подписано соглашение, закрепившее факт вхождения бренда Clever Kids и образовательного учреждения на Оболони по адресу: пр-т. Владимира Ивасюка (бывший пр-т. Героев Сталинграда), 12Н к сети КМDШ.

КМDШ имеет более чем 10-летний опыт на рынке образовательных услуг Украины. В настоящее время сеть насчитывает:

три школы, которые находятся в ЖК Ривер Стоун, ЖК Голосеево и ЖК Рыболовный,

синхронная онлайн-школа UA Basic ,

PreSchool , работающих на базе каждой из школ сети,

садики Sense Kids в ЖК Рыболовный и КМ Ривьера Вилледж

Сеть КМDШ всегда была открыта к партнерству, созданию и поддержке высоких стандартов и, главное, приоритета интересов детей в процессе образования и воспитания. И наши ценности нашли отзыв с ценностями бренда Clever Kids.

«Бренд Clever Kids имеет обширную историю и занимает топовые места в перечне дошкольных образовательных учреждений Украины. Долгое время я жил на Оболони и хорошо знаю, насколько высока репутация и стандарты качества образования Clever Kids, питомцами которого были дети многих моих друзей и знакомых. Поэтому я очень рад, что в сеть КМDШ войдет такое замечательное образовательное учреждение с его многолетней экспертизой и замечательной командой», – Владимир Козленко, основатель сети КМDШ.

«Почти 20 лет, Clever Kids, основанный нашей семьей, работает на образовательном рынке. Мы приложили немало усилий для создания качественной среды развития детей, и нам действительно есть чем гордиться. Пока фокус внимания нашей семьи изменился, пришло время поиска людей, которые продолжат профессионально развивать Clever Kids. Я считаю, что КМDШ является лидером образовательного рынка и семьи Clever Kids, в скором времени оценят преимущества такого решения. Лично я искренне радуюсь тому, что уже ставший частью моей жизни бренд переходит в надежные руки и станет составляющей большой сети КМDШ», – Илья Демиденко, основатель бренда Clever Kids.

«Сlever Kids, как часть сети КМDШ, продолжит предоставление образовательных услуг по самым высоким стандартам, в основе которых уважение ребенка, всестороннее развитие, использование передовых методик и квалифицированная команда. Особое внимание мы уделяем вопросам безопасности и энергетической независимости своих учреждений – обеспечение локаций генераторами, сертификация укрытий, введение единых норм политики безопасности на уровне сети и специальные тренинги для персонала», отметила генеральный директор сети КМDШ, Лина Жигинас.

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