Школы Киевской области 9 марта будут работать дистанционно - ОВА

В Киевской области учреждения среднего образования будут проводить учебный процесс дистанционно только 9 марта, на последующие дни такое решение не принимали.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Решения приняли ориентируясь на рекомендации, принятые Департаментом образования и науки Киевской областной военной администрации.

"Решение обусловлено ситуацией c безопасностью и массированным ракетным ударом врага, который произошел в ночь с 8 и 9 марта. Оно касается всех образовательных учреждений любых форм собственности", — пояснили в КМВА.

Учреждениям дошкольного образования в КМВА рекомендовали работать в режиме дежурных групп.

Аналогичное решение принял городской совет Ровно, сообщил мэр Александр Третяк.

"В связи с массированной ночной атакой врага и продолжительным пребыванием детей в хранилищах приняли решение совместно с управлением образования, сегодня, 9 марта, школы Ровно перевести на дистанционный режим обучения. Учреждения дошкольного образования будут работать в привычном режиме", — пояснил он.

Напомним, что в столичных школах возобновили учебный процесс только 30 января после продолжительных зимних каникул. В КГГА также решили, что в школах Киева обучение будет продолжаться только в светлое время суток.

Источник фото: ua.depositphotos.com