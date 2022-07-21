Стратегии заработка бизнеса на экологических проектах на новой лекции "Штаб-квартиры"

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Экологические проекты дают бизнесу не только дополнительный энергоресурс в виде тепловой, электрической энергии и качественные органические удобрения, но и дополнительную прибыль. Узнайте, как средний бизнес может зарабатывать на экологических проектах и " зеленой" энергетике уже 27 июля на вебинаре образовательного проекта « Штаб-квартира » .

Спикер : основатель и совладелец энергетического холдинга "Гидроэнергоинвест-Акванова" Игорь Тинный Подробности и регистрация: https://shtab.delo.ua/

Условия участия : доступ к вебинару предоставляется по донату.

Вы узнаете:

Правила диверсификации – как правильно хранить активы в разных корзинах?

Давиды и Голиафы — как среднему бизнесу зарабатывать на традиционно контролируемых государством рынках?

Как успешно управлять бизнесами в разных отраслях – от ресторанного до энергетики?

С 2008 года Игорь Тынный является основателем и совладельцем энергетического холдинга "Гидроэнергоинвест-Акванова", который является владельцем и оператором солнечной и 29 мини гидроэлектростанций в Украине общей мощностью 30 мВт. На разных стадиях девелопмента строительства находится еще 7 малых ГЭС. Также Игорь – член наблюдательного совета ПАО «Киевспецтранс», ведущей компании в сфере обращения с бытовыми отходами в Киеве.

Проект "Штаб-квартира" создан онлайн-медиа Delo.ua и рейтинговым журналом «ТОП-100. Рейтинги крупнейших», чтобы украинский бизнес мог более эффективно адаптироваться к военным реалиям, используя опыт и кейсы ведущих предпринимателей, финансистов и управленцев.

Присоединяйтесь к вебинару Игорю Тинному, чтобы не просто удержать позиции компании в турбулентности, но и вывести бизнес на качественно новый уровень, существенно увеличив финансовые показатели.