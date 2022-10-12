Студентов-переселенцев переведут на бюджетное обучение

Кабинет Министров принял постановление о переводе на бюджетную форму обучения студентов-переселенцев и находящихся на временно оккупированных территориях. Бесплатно будут также учиться дети погибших защитников Украины, участники боевых действий, лица, получившие инвалидность в результате войны и их дети.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что сегодня Кабмином принято соответствующее постановление. Оно разработано по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

Документ позволит перевести на обучение за государственные средства следующие категории студентов:

лиц, проживающих на временно оккупированной территории, территории проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании);

внутренне перемещенных лиц, выехавших из таких территорий.

Такую же возможность получили дети погибших защитников Украины, а также участники боевых действий, получившие инвалидность в результате войны и их дети.

Кроме того, документ определит механизм перевода на обучение за государственные средства вышеуказанных категорий, получающих профессиональное высшее или высшее образование и отнесенных к учреждениям профессионального высшего (высшего образования) государственной и частной формы собственности в прошлых годах на контрактных условиях.

"Принятие этого новшества направлено на поддержку, в первую очередь, детей наших защитников, а также внутренне перемещенных лиц. Минреинтеграции выражает благодарность всем привлеченным органам к этому решению, в частности Минобразования и Минфина", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, Кабинет министров 8 октября утвердил особый порядок зачисления в высшие учебные заведения поступающих из оккупированных и прилегающих к зоне боевых действий регионов.