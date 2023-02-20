В Броварах на 22-24 февраля школьников переводят на дистанционное обучение

Местные власти Броваров опасаются, что 22-24 февраля, накануне и в годовщину начала полномасштабного вторжения РФ, страна-агрессор может прибегнуть к провокациям и массированным обстрелам. Поэтому на эти дни школы закрывают, а учебный процесс будет продолжен в режиме online.

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Об этом 20 февраля сообщил городской голова Игорь Сапожко.

"В связи с угрозой провокаций и возможных обстрелов войсками РФ, с целью сохранения здоровья и жизни детей и педагогических работников, со среды, 22 февраля по 24 февраля (включительно) заведения общего среднего образования Броварского городского территориального общества переводятся на дистанционную форму обучение", — заявил мэр.

Накануне в Воздушных силах ВСУ сообщали, что в дни перед 24 февраля и в саму годовщину вторжения от России можно ожидать массированных ракетных ударов так же, как и в другие дни. Ведь война продолжается, каждый день российские войска атакуют прифронтовые регионы Украины.

Известно, что к годовщине вторжения в Украину Россия может объявить о захвате Бахмута в Донецкой области, независимо от того, под чьим контролем останется город.

В то же время в ISW считают, что российская оккупационная армия вряд ли сможет захватить Бахмут в Донецкой области к первой годовщине вторжения в Украину 24 февраля.