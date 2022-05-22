В Германии примут несколько решений для улучшения условий обучения украинских детей

Министр образования и научных исследований Германии Беттина Штарк-Ватцингер тесно сотрудничает с главой Минобразования Украины Сергеем Шкарлетом, чтобы создать условия для обучения украинских детей и работы педагогов к возвращению домой.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Украины.

В частности, Штарк-Ватцингер приняла решение вернуть в школы учителей-пенсионеров для обучения украинских детей почасово.

Украинские ученики получают легитимные в Украине аттестаты об окончании школы, так как дети могут проходить онлайн-уроки в Украине одновременно с программами немецких школ.

Отметим, что еще в апреле в Германии для выпускников из Украины упростили условия поступления в немецкие заведения высшего образования. Это касается тех школьников, которые приехали в ФРГ после 24 фераля.

"Нововведения касаются и тех, кто начал обучение в украинских вузах, однако из-за агрессии России не закончили первый курс. А те, кто не успеет получить аттестат в Украине, смогут поступать в колледж подготовки к высшему образованию без аттестата", — уточнили в Минобразования Украины.

Кроме того, в Министерстве образования Германии призывают без бюрократии признавать профессиональную квалификацию украинцев. Такое решение может ускорить их интеграцию на рынке труда.

Рассматривается вариант получения пост квалификации после трудоустройства.