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В "Слуге народа" предлагают легализовать тарологов, экстрасенсов и знахарей: что предусматривает законопроект
Депутат Верховной Рады Сергей Гривко ("Слуга народа") предлагает парламенту законодательно урегулировать деятельность лиц, дающих "эзотерическое образование". Соответствующий проект закона №10283 он внес 23 ноября.
Он предусматривает внесение в закон об образовании новой статьи 21-1, определяющей особенности нового для законодательства явления. Так, эзотерическим образованием предлагается определить вид неформального образования, при котором человек получает знания и информацию, предназначенную для ограниченного круга лиц и содержащие элементы, альтернативные общепринятым научным понятиям.
"В процессе эзотерического образования человек, имеющий субъективные знания и опыт в определенном направлении эзотерики (астрология, тарология, нумерология, рунология, экстрасенсорика, знахарство, целительство, йога и другие сферы духовных, энергетических и физических практик) выступает наставником и передает свои знания и опыт учащимся, на добровольной основе изъявившим желание получить такие знания и опыт", - говорится в документе.
Гривко предлагает дать самозанятым лицам, осуществляющим деятельность в сфере "эзотерического образования", возможность добровольно в установленном Кабинетом министров порядке подать в Министерство образования и науки заявление о включении себя в Реестр наставников в сфере эзотерического образования по избранному направлению эзотерики.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Предусмотрено, что при включении в реестр заявитель должен будет уплатить административный сбор в размере одной минимальной заработной платы на 1 января текущего календарного года (сейчас это 6700 гривен). В дальнейшем такой человек будет платить ежегодно до 1 апреля такой сбор за продление пребывания в реестре.
Таким лицам гарантируется право проведения тренингов, учебных курсов и других образовательных мероприятий на основании самостоятельно разработанных образовательных программ, с выдачей своим ученикам именных стилизованных дипломов установленной формы о получении знаний и опыта в определенной сфере эзотерики.
Они будут отображаться и в реестре. За выдачу именного диплома наставник будет платить один прожиточный минимум для трудоспособного лица на 1 января отчетного года (сейчас это 2684 гривны).
Также эзотерики получат право на защиту своей деловой репутации, на регистрацию прав интеллектуальной собственности на свои программы, методы, технологии и практики, на образование своих учебных заведений с использованием термина "школа/институт/академия эзотерики".
В то же время законопроектом запрещается наставникам осуществлять в любой форме изготовление, хранение и распространение информации с пропагандой культа насилия и жестокости, расовой, национальной или религиозной нетерпимости и дискриминации, а также любым другим способом распространять указанные идеи среди населения.
Основаниями для исключения из реестра эзотериков определены заявление самого такого лица, поданное в Минобразования; неуплата в установленный срок админсбора; а также систематическое нарушение требований законодательства об образовании.
Почему внесен законопроект об эзотериках
В пояснительной записке автор указывает, что в настоящее время в обществе, по его оценке, сформировалась необходимость признания эзотерических услуг и эзотерического образования неотъемлемой частью современной жизни.
"Учитывая активное распространение среди населения эзотерических знаний и мнений, рост популярности пользования эзотерическими услугами, а также наличие в научных кругах прямых дискуссий и обоснований относительно целесообразности применения эзотерических учений в жизнедеятельности человека, эзотерика фактически стала отдельной сферой занятости в обществе, а также направлением образования", - заявляет он.
Гривко при этом указывает, что в настоящих реалиях "практически каждый желающий" может назвать себя провидцем или эзотериком, не имея соответствующих знаний и опыта, обманывать людей и зарабатывать на этом.
"Рынок эзотерических услуг никоим образом не урегулирован, а следовательно, добродетельные эзотерики не защищены в своей деятельности. Это открывает поле для деятельности мошенников, и люди, которые обращаются за такими услугами, могут быть обмануты", - пишет он, добавляя, что и государство не получает налогов от ведения такими субъектами предпринимательской деятельности.
Напомним при этом, что в июле прошлого года был принят закон, который, в частности, урегулировал деятельность народных целителей. Однако он будет введен в действие только через 30 месяцев после завершения военного положения.
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