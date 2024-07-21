21 июля графики отключений света частично отменены

Диспетчер НЭК "Укрэнерго" распорядился 21 июля с 12:00 до 15:00 отменить применение графиков отключений света.

Об этом пишет ДТЭК.

Согласно обновленному расписанию:

С 12:00 до 15:00 – отмена применения ГПВ. Отключения света в этот период не предусматриваются,

С 15:00 до 16:00 – применение 1 (одной) очереди ГПВ,

С 16:00 до 24:00 – применение 2 (двух) очередей ГПВ.

Диспетчерская служба "Укрэнерго" отмечает, что ситуация может изменяться в зависимости от состояния энергосистемы.

Потребителям рекомендуется следить за официальными сообщениями энергокомпаний и местных властей для получения наиболее актуальной информации о возможных изменениях в графике отключений.

Госэнергонадзор нашел нарушения в графиках отключений света

Госэнергонадзор проверил графики отключений света в шести областях и обнаружил, что они нарушались в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Одесской областях.

Наибольшее количество нарушений выявлено в Днепропетровской и Житомирской областях. Причем в Житомирской области работниками АО "Житомироблэнерго" создавались препятствия работе инспекторов Госэнергонадзора в виде недопуска в диспетчерские пункты некоторых структурных подразделений ОСР.

В ходе проверок удалось установить, что во всех областях не обеспечено максимально возможное равномерное распределение объемов снижения потребления между потребителями. В частности, выявлено, что не все потребители, не относящиеся к объектам категории критической инфраструктуры, привлечены к графикам почасовых отключений.

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