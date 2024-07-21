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21 июля графики отключений света частично отменены
Диспетчер НЭК "Укрэнерго" распорядился 21 июля с 12:00 до 15:00 отменить применение графиков отключений света.
Об этом пишет ДТЭК.
Согласно обновленному расписанию:
- С 12:00 до 15:00 – отмена применения ГПВ. Отключения света в этот период не предусматриваются,
- С 15:00 до 16:00 – применение 1 (одной) очереди ГПВ,
- С 16:00 до 24:00 – применение 2 (двух) очередей ГПВ.
Диспетчерская служба "Укрэнерго" отмечает, что ситуация может изменяться в зависимости от состояния энергосистемы.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Потребителям рекомендуется следить за официальными сообщениями энергокомпаний и местных властей для получения наиболее актуальной информации о возможных изменениях в графике отключений.
Госэнергонадзор нашел нарушения в графиках отключений света
Госэнергонадзор проверил графики отключений света в шести областях и обнаружил, что они нарушались в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Одесской областях.
Наибольшее количество нарушений выявлено в Днепропетровской и Житомирской областях. Причем в Житомирской области работниками АО "Житомироблэнерго" создавались препятствия работе инспекторов Госэнергонадзора в виде недопуска в диспетчерские пункты некоторых структурных подразделений ОСР.
В ходе проверок удалось установить, что во всех областях не обеспечено максимально возможное равномерное распределение объемов снижения потребления между потребителями. В частности, выявлено, что не все потребители, не относящиеся к объектам категории критической инфраструктуры, привлечены к графикам почасовых отключений.
Источник фото: ua.depositphotos.com