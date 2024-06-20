21 июня вводятся "усиленные" графики отключений электроэнергии

Завтра, 21 июня, в Украине будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения будут продолжаться в течение всех суток - с 00:00 до 24:00.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Наибольший объем отключений ожидается в ночное время с 00:00 до 06:00 и во второй половине дня с 13:00 до 23:00. Энергетики призывают граждан готовиться к возможным перебоям в электроснабжении и заранее спланировать свой день с учетом этих ограничений.

Важно отметить, что энергоснабжение объектов критической инфраструктуры не будет ограничиваться.

Ситуация в энергосистеме остается сложной, поэтому энергокомпании вынуждены принимать такие меры для сбалансирования нагрузки на сети.

Оккупанты ударили по объектам энергетики в Украине

Напомним, 20 июня российские террористы нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки повреждения оборудования в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях.

"Есть разрушение и повреждение оборудования. Обесточивались потребители", - говорится в сообщении Минэнерго.

По данным ДТЭК, враг также атаковал одну из теплоэлектростанций компании. В результате пострадали трое работников.

"Также серьезно повреждено оборудование станции. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки", - говорится в сообщении.

Источник фото: ua.depositphotos.com