28 ноября в Украине будут действовать графики отключения света для бытовых и промышленных потребителей

28 ноября в Украине введут ограничение электроснабжения для бытовых и промышленных потребителей. Они будут действовать с 7:00 до 20:00.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Для бытовых потребителей отключения запланированы в рамках одной очереди с 8:00 до 19:00. Для промышленности и бизнеса будут применяться графики ограничения мощности с 7:00 до 20:00.

Однако предприятиям, импортирующим более 60% электроэнергии от объема потребления, свет выключать не будут.

Время применения и объем ограничений могут изменяться в течение дня. Актуальные графики отключений для каждого региона можно найти на сайтах или на официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Энергетики отмечают, что "Укрэнерго" определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены, а детальные графики формируются непосредственно облэнерго.

Напомним, Кабинет министров внес технические средства электронных коммуникаций и/или сооружения электронных коммуникационных сетей в список тех, к которым не будут применяться графики отключение света .