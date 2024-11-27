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28 ноября в Украине будут действовать графики отключения света для бытовых и промышленных потребителей
28 ноября в Украине введут ограничение электроснабжения для бытовых и промышленных потребителей. Они будут действовать с 7:00 до 20:00.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
Для бытовых потребителей отключения запланированы в рамках одной очереди с 8:00 до 19:00. Для промышленности и бизнеса будут применяться графики ограничения мощности с 7:00 до 20:00.
Однако предприятиям, импортирующим более 60% электроэнергии от объема потребления, свет выключать не будут.
Время применения и объем ограничений могут изменяться в течение дня. Актуальные графики отключений для каждого региона можно найти на сайтах или на официальных страницах облэнерго в соцсетях.
Энергетики отмечают, что "Укрэнерго" определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены, а детальные графики формируются непосредственно облэнерго.
Напомним, Кабинет министров внес технические средства электронных коммуникаций и/или сооружения электронных коммуникационных сетей в список тех, к которым не будут применяться графики отключение света .