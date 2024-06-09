9 июня "Укрэнерго" будет выключать свет потребителям только вечером

Сегодня, 9 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей с 20:00 до 22:00.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго".

В то же время, энергоснабжение объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, ограничиваться не будет.

Графики отключений для каждого региона будут обнародованы облэнерго отдельно в соответствии с оперативной ситуацией в энергосистеме. "Укрэнерго" рекомендует следить за официальными объявлениями.

Компания призывает потребителей бережно тратить электроэнергию в пиковый вечерний период и учитывать эту информацию в своих планах.

Вынужденные временные ограничения по энергоснабжению вводятся для сбалансирования нагрузки в объединенной энергосистеме и предотвращения масштабных аварий из-за дефицита электроэнергии.

Кроме этого, в "Украэнерго" привели пример того, как мошенники в очередной раз используют логотип и название компании в фейковых сообщениях, публикуя ложные сообщения об отключении с якобы ссылкой на новые графики, они таким нечестным способом увеличивают аудиторию своих телеграмм-каналов.

В компании отметили, что следить за отключение стоит только на официальных страницах в соцсетях Минэнерго, "Укрэнерго", облэнерго и местных органов власти.

Напомним, в ночь с 7 на 8 июня в Украине заработал еще один блок на одной из АЭС, который позволит временно улучшить ситуацию в энергосистеме.

Графики отключений

Напомним, с 14 мая "Укрэнерго" вынуждена была ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины из-за дефицита мощности в результате обстрелов.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль поручил Министерству энергетики и "Укрэнерго" разработать проект соответствующего правительственного постановления по справедливым графикам отключений потребителей. Он отметил, что государство продолжает снабжать критическую инфраструктуру альтернативными средствами генерации. Отдельное внимание - обеспечению автономного питания учебных заведений.

Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснил, почему продолжительность отключений света отличается по областям Украины. По его словам, продолжительность отключений напрямую зависит от специфики каждой отдельной области и установленных для нее лимитов энергопотребления. Главная задача при составлении графиков веерных отключений – учесть эти региональные особенности.

При этом в Киеве чаще, чем в других областях Украины, вводят отключение света из-за большого количества критической инфраструктуры. В столице электроэнергии нет иногда семь часов подряд.