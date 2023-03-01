Американская Sustainable Solutions планирует поставлять в Украину сжиженный газ

Техасская компания Sustainable Solutions планирует начать два проекта по поставке в Украину сжиженного газа. Об этом сообщил генеральный директор фирмы Эмиль Пенья "Европейской правде".

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Он рассказал, что Sustainable Solutions уже заключила соглашение об аренде плавучего терминала по приему сжиженного газа, который планируется разместить у побережья Эстонии.

"У нас есть два танкера для перевозки сжиженного газа, которые будут обслуживать этот терминал. Мы готовы запустить этот проект уже к октябрю. При этом часть газа уже готова выкупить Эстония, еще часть – Латвия. Однако большую часть мы готовы предложить Украине", — сказал Пенья.

Также гендиректор компании отметил, что уже на следующей неделе в Хьюстон для переговоров прибудет руководство "Нафтогаза".

Второй проект предусматривает поставку сжиженного газа специальными грузовиками, оснащенными устройствами для регазификации сжиженного топлива. Этот проект может быть запущен в ближайшие месяцы.

По словам Пеньи, такие перевозки достаточно распространены в США, хотя в Европе такие услуги предоставляет только одна компания. Sustainable Solutions готова арендовать 10 машин и в будущем увеличить их количество. В ближайшее время компания планирует начать в Польше стажировку водителей касательно работы на устройствах по газификации. Одновременно ожидается получить все необходимые разрешения в ЕС и Украине.

Как отметил гендиректор Sustainable Solutions, это не решит все проблемы Украины с газом, но позволит диверсифицировать поставки, повысив энергетическую безопасность страны.

Напомним, что поставка сжиженного газа из США в Украину обсуждается уже не в первый раз. В июне 2022 Foreign Policy писало, что Украина предложила США соглашение о поставках сжиженного природного газа ленд-лизом. Таким образом планировалось получить около шести миллиардов кубометров.

В сентябре премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил о договоренности со Штатами о поставке 2 млрд кубометров газа.

Другие европейские страны в прошлом году тоже решили импортировать газ из США, в частности, в рамках отказа от сотрудничества с Россией. О таких договоренностях сообщали, например, Болгария и Германия.

Отметим, что председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев недавно заявил о планах страны в этом году отказаться от импорта природного газа. По его словам, это хотят сделать путем увеличения внутренней добычи.