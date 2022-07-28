АМКУ разрешил передать "Нафтогазу" шесть ТЭЦ, если тот позволит им покупать газ у кого угодно

Антимонопольный комитет предоставил разрешение на передачу в уставный капитал Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" акций Днепровской, Криворожской, Николаевской, Херсонской, Одесской и Северодонецкой теплоэлектроцентралей.

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Как указывает в своем сообщении АМКУ, передача производится на основании постановления Кабинета министров №857 от 11 августа 2021 года.

Комитет установил, что указанная концентрация не приведет к монополизации или существенному ограничению конкуренции на рынке электроэнергии, так как совокупная доля группы "Нафтогаз" и объектов приобретения контроля после концентрации составит менее 1%.

В то же время при рассмотрении дел о концентрации упомянутых ТЭЦ АМКУ сосредоточил внимание именно на рынке природного газа, который является сырьем для производства тепловой и электрической энергии указанными предприятиями и объектом добычи и реализации со стороны "Нафтогаза".

Комитет указывает, что после того, как с 1 августа прекратит свое действо положение о специальных обязательствах по снабжению субъектами рынка газа топливом производителей тепловой энергии, возникнет риск нарушения антимонопольного законодательства со стороны группы "Нафтогаз", в частности в виде устранения или ограничения конкуренции других поставщиков газа.

АМКУ предупредил, что из-за этого может отказать в концентрации и предложил внести предложения по обязательствам, которые могли бы устранить потенциально возможное негативное влияние на конкуренцию.

"Нафтогаз", в свою очередь, сообщил о готовности взять на себя такие обязательства. Основная их суть состоит в обязанности НАК обеспечить приобретение ТЭЦ газа для их нужд на конкурентных условиях после прекращения действия упомянутых спецобязательств. В течение трех лет после этого об исполнении данного обязательства "Нафтогаз" должен будет отчитываться перед АМКУ ежегодно до 1 апреля.

Отметим, однако, что с момента возникновения инициативы о передаче указанных ТЭЦ "Нафтогазу" уже две из них - Херсонская и Северодонецка - оказались на оккупированной Россией территории.