"Аморальная агрессивная тактика": Представители теплокоммунэнерго возмущены "письмами счастья" от "Нафтогаза"

Межотраслевая ассоциация "Укртеплокоммунэнерго" сообщает, что теплопоставщики начали получать от газоснабжающей компании "Нафтогаз Трейдинг" так называемые "письма счастья" с необоснованными, по их мнению, в условиях военного положения многомиллионными штрафами.

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Так, на сегодняшний день уже пять теплоснабжающих предприятий получили от государственного газопоставщика письма-требования об уплате штрафов за нарушение условий долгосрочных договоров поставки газа.

Согласно им, потребители-теплопоставщики должны за пять рабочих дней до начала соответствующего расчетного периода заключить договор или дополнительные соглашения к договорам банковского счета по списанию средств со счетов потребителя, куда поступают средства за услуги теплоснабжения, на которые использован газ.

Если предприятие ТКЭ не выполняет это требование, оно должно уплачивать штраф в размере 10% от стоимости природного газа за соответствующий расчетный период. Причем отсутствие долгов за газ или сроков расчета не учитываются.

В частности, штрафные требования в сумме от 2,2 до 47,2 миллиона гривен уже получили "Обуховрайтеплосеть" (Киевская область), "Ковельтепло" (Волынская область), "Луцктепло" (Волынская область), "Ровнотеплоэнерго" (Ровенская область) и "Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" (Ивано-Франковская область). Общая сумма требования штрафов к этим предприятиям на сегодняшний день составляет почти 150 миллионов гривен.

"Эти штрафные требования ГК "Нафтогаз Трейдинг", кроме того, что являются нелегитимными в условиях военного положения, не имеют источников возмещения, так как не включаются в тарифы и не списываются по требованиям закона №1730 о мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотвода", - указывают в ассоциации.

Следовательно, отмечают в "Укртеплокоммунэнерго", источником погашения штрафов в адрес "Нафтогаз Трейдинга" должны стать средства местных бюджетов.

"Агрессивная тактика и нагнетание требований и давления на теплокоммунэнерго со стороны НАК "Нафтогаз" имеет целью получение бесплатного контроля над теплоснабжающими предприятиями, чтобы компенсировать свои потери. Однако такая модель управления отрасли газовым монополистом уже доказала свою несостоятельность ранее. Если не остановить эту игру в одни ворота, "Нафтогаз" будет ужесточать экономически необоснованные требования и аморальное в условиях военного положение давление на ТКЭ", - говорит президент ассоциации Арсентий Блащук.

По его словам, это также будет искусственно создавать неблагоприятные условия для подготовки и начала отопительного сезона теплоснабжающими организациями.

В связи с этим "Укртеплокоммунэнерго" обратилось к председателю комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу с просьбой урегулировать ситуацию, обеспечив паритетные условия работы обеих отраслей, исключив дискриминацию и давление со стороны газопоставщика.

"Также мы обращаемся к руководству "Нафтогаза" с требованием прекратить начисление штрафов и пеней во время войны, как и было вами обещано в феврале. А также обеспечить цивилизованные, адекватные сегодняшним реалиям условия сотрудничества с производителями тепла", - подчеркнул Блащук.