Авария на ТЭЦ: часть Черкасс без горячей воды

В результате аварийной ситуации теплоэлектроцентраль остановила производство тепла, поэтому часть города оказалась без отопления и горячей воды.

Об этом говорится в сообщении Черкасской ТЭЦ.

"Администрация ПП "Черкасская ТЭЦ" ЧАО "Черкасское химволокно" сообщает, что сегодня, 7 апреля 2023 года, в результате аварийной ситуации на прямом трубопроводе сетевой воды, теплоэлектроцентраль преждевременно остановила производство тепловой энергии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с сегодняшнего дня услуга централизованного отопления и горячего водоснабжения потребителям ТЭЦ предоставляться не будет.

Предприятие по завершении отопительного сезона 2022-2023, начиная с 9 апреля, планировало прекратить генерацию тепловой и электрической энергии из-за необходимости ремонтных работ на основном производственном оборудовании.

Ремонтная бригада станции устраняет последствия аварии и начинает проведение ремонтной кампании.

Напомним, 27 февраля поврежденная в результате вражеских обстрелов Херсонская ТЭЦ возобновила работу.