Автогаз бьет рекорды, дизель на грани дефицита: чего ждать украинским водителям в ноябре

Морские дроны в Ормузском проливе и локальный дефицит готовят украинский рынок горючего к ноябрю. Несмотря на временное удешевление бензина и дизеля в опте, эксперты, опрошенные Dilo , предупреждают: дефицит уже на пороге, а розничные цены на АЗС готовятся штурмовать новые рекорды.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть подросли, завершив месяц на отметке шестимесячного максимума, на фоне новости об атаке морского дрона-камикадзе на танкер в Ормузском проливе. Инцидент усилил опасения по поводу возможных перебоев в поставках нефти и горючего из стран Персидского залива.

По состоянию на вечер пятницы, 30 октября, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на январь подорожали на $2,63 за баррель или на 2,37% — до $113,4 за баррель. Декабрьские фьючерсы американской нефти марки West Texas Intermediate выросли в цене на $2,12 или на 2,08% — до $104,1 за баррель. По результатам ноября нефть марки Brent подорожала на 13,6%, а WTI – на 15,2%.

Накануне, 29 октября, министр экономики Франции Ролан Лескюр перед встречей министров энергетики ЕС в Люксембурге заявил, что его страна в ближайшие дни поставит на рынок 10 млн баррелей дизельного топлива, о высвобождении которых объявила в прошлом месяце. Ожидается, что эффект для цен будет заметен уже на этой неделе. В общей сложности ЕС планирует высвободить 42 млн баррелей нефти для снижения цен на топливо.

Дизель в опте дешевеет, но ноябрь может быть непростым

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", за прошедшую неделю оптовые цены дизтоплива несколько снизились. По состоянию на вечер пятницы, 30 октября, по сравнению с 23 октября, средняя оптовая цена дизельного топлива в Украине снизилась на 2,45 грн/л — до 101,27 грн/л. По сравнению с 28 октября дизель в гопте подешевел на 58 коп./л. Удешевление произошло на фоне роста предложения на рынке на 26% по сравнению с позапрошлой неделей.

В то же время внешние котировки пошли вверх. На вечер пятницы, 30 октября, фьючерсы на газойль (основное сырье для изготовления дизтоплива) на Лондонской бирже подорожали на $45,40/т — до $1479/т. По данным НБУ, курс доллара в прошлую пятницу снизился на 0,07 грн, до 45,53 грн/$, а евро – на 0,17 грн, до 50,68 грн/€. Однако через неделю обе валюты укрепились: доллар – на 0,48 грн, евро – на 0,24 грн. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

Бензин в опте за прошедшую неделю несколько подешевел. По состоянию на вечер пятницы, 30 октября, по сравнению с 23 октября, средняя оптовая цена бензина А-95 снизилась на 50 коп./л — до 84,28 грн/л. По сравнению с 28 октября бензин в опте подорожал на 18 коп./л.

Котировки бензина А-95 на северо-западном европейском базисе CIF NWE в четверг, 29 октября, снизились на $29/т - до $1 136/т. Южный индикатор FOB Med также продемонстрировал снижение на $30/т – до $1 080/т. В октябре импорт бензина сохранял высокие темпы. По итогам первых 28 дней среднесуточные объемы импорта бензина всех марок превышали сентябрьский среднесуточный показатель на 7,2%.

На АЗС бензин и дизель демонстрировали сдержанную динамику по отношению к предыдущей неделе. По состоянию на 30 октября по сравнению с 23 октября средняя цена бензина А-95 выросла на 6 коп./л – до 89,78 грн/л, а дизтопливо на АЗС в среднем подорожало на 89 коп./л – до 104,07 грн/л. Больше всего дизтопливо подорожало в сети ManGo, где ценник на потолке подскочил на 2,33 грн/л — до 102,90 грн/л. На станциях ZOG и Rur цены выросли на 1 грн/л и составили 103 грн/л и 103,90 грн/л соответственно. Цену на бензин А-95 повысила сеть "КворумНефть" на 0,50 грн/л - до 87,98 грн/л.

На этой неделе цены на бензин и дизель будут оставаться относительно стабильными, но в следующие два месяца есть вероятность роста в дизельном сегменте , говорит директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн . По его словам, в октябре в страну импортировали дизтопливо на уровне прошлого года - 550 тыс. тонн, но в декабре прошлого года потребление составило 800 тыс. тонн.

"Тот объем, который трейдеры импортировали в октябре, дался им с большим трудом, и при текущих обстоятельствах нарастить его в 1,5 раза будет очень непросто. Это может стать серьезным вызовом. Поэтому рынок следующие два месяца будет в напряжении, а дефицит вполне возможен. Я не исключаю дальнейшего роста цен со второй или третьей недели".

Эксперт также отмечает, что неопределенность на украинском топливном рынке добавляет ситуация на Ближнем Востоке. Дальнейшая эскалация или остановка конфликта в Персидском заливе может обусловить движение цен как вверх, так и вниз.

Со своей стороны, аналитик "Нефтерынка" Александр Сиренко исключает удешевление дизтоплива в ноябре даже при условии, что котировки снизятся.

"Бензин будет оставаться стабильным при стабильности цен на нефть. Но дизель не будет дешеветь, даже если нефтяные котировки пойдут вниз. Операторы АЗС постараются нарастить маржу, которой не было 2 месяца", — прогнозирует Сиренко.

Цена на автогаз направляется к новым пикам

По данным "Нафторинка", по состоянию на 30 октября по сравнению с 28 октября средняя цена на LPG с доставкой по Украине выросла на 3095 грн/т — до 106 529 грн/т. Компания "Полтава Газтрейд" повысила прайс на газ на 500–5 000 грн/т, предлагая его в пределах 100 000–111 000 грн/т в зависимости от региона.

Средняя цена пропан-бутана самовывозом по стране увеличилась на 2 874 грн/т – до 103 136 грн/т. Цена на газ от "Полтава Газтрейд" и "Газтрон Украина" выросла на 1 000-5 000 грн/т - до 99 500-108 000 грн/т и 105 000 грн/т соответственно. Средняя цена LPG самовывозом из Одесской области выросла на 7583 грн/т — до 102 833 грн/т. Цены смеси пропан-бутана в портах Дуная и Черного моря колебались в диапазоне 101000–105000 грн/т.

30 октября на аукционе УЭБ было продано 0,5 тыс. тонн газа от компании "Укрнафта". Цены сделок колебались в диапазоне 106 500–112 000 грн/т, а средневзвешенная цена выросла на 217 грн/т по сравнению с финальной стоимостью аналогичного тендера 28 октября – до 107 513 грн/т. За первые 28 дней октября среднесуточный импорт LPG упал на 12% по сравнению с сентябрем – до 2,04 тыс. т/сутки.

29 октября алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach, цены которой являются индикативом в Средиземноморском регионе, повысила контрактные цены на ноябрь. Так, цена на пропан выросла на $155/т – до $825/т, а на бутан – на $300/т – до $1050/т.

На АЗС газ продолжал дорожать. По состоянию на 30 октября, по сравнению с 23 октября, средняя цена автогаза на АЗС выросла на 4,28 грн/л — до 57,34 грн/л. Высокие цены среди национальных операторов установили сети WOG и OKKO, где стоимость горючего достигла 59,90 грн/л. При этом сеть OKKO повысила цену на 2,40 грн/л, а WOG – на 1 грн/л. На станциях сети SOCAR автогаз подорожал на 2 грн/л – до 59,50 грн/л. В других крупных сетях цены оставались несколько ниже. Стоимость автогаза в сети AMIC Energy после повышения на 1 грн/л составила 57,86 грн/л, а в сети UPG после роста на 0,96 грн/л достигла 56,97 грн/л. В то же время, сеть БРСМ-Нафта повысила стоимость горючего на 1,61 грн/л — до 55,31 грн/л.

По оценке основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, сейчас на рынке сжиженного газа сформировался вполне реальный дефицит. Так что на этой неделе ожидается рост цены в опте и рознице. Оптовая цена имеет потенциал роста до 110 тыс. грн/т, а на АЗС LPG может прибавить 3–5 грн/л. Эксперт ожидает, что в первой декаде ноября оптовые цены достигнут пиковых значений и развернутся к понижению. А вот розница остановит рост, но сохранит пиковую цену в течение всего ноября.

Цены на топливо в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 92,90 106,90 59,90 WOG 92,90 105,90 56,90 Socar 95,90 59,90 Motto - 102,90 57,40 БРСМ-Нафта 87,99 101,99 55,99 UPG 88,90 101,90 56,90 UKRNAFTA 88,90 102,90 56,90

Данные: приложения сетей АЗС.