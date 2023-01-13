Автогаз на АЗС подешевел почти на гривну: какие цены

Средняя цена на сжиженный газ за неделю, с 7 по 13 января, в сетях автозаправочных станций снизилась на 93 копейки – до 28,4 грн за литр.

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Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, на АЗС ОККО и WOG автогаз подешевел на 1,27 грн/л и 1,35 грн/л до 28,72 и 28,63 грн/л соответственно.

В сети "Укрнафты " цена на продукт снизилась на 0,55 грн/л, до 27,95 грн/л.

На станциях Авиас, KLO, Amic и Chipo ценники установлены на уровне 27,93 грн/л (-68 коп. на литре), 27,89 грн/л (-88 коп.), 27,69 грн/л ( -01,30 грн/л и 27,37 грн/л (-1,17 грн на литре) соответственно.

Меньше всего – 2 коп. на литре горючего – потерял автогаз на заправках сети U.GO, где он стоит дороже – 29,34 грн/л.

Больше всего он подешевел – на 1,71 грн/л – на АЗС UPG, до 27,26 грн/л.

Дешевле всего автогаз можно купить на станциях "Авантаж 7 ", за 25,65 грн/л, где он за неделю потерял 1 грн/л.

Отметим, цены на горючее продолжают снижаться из-за высокого темпа поставок при низком спросе. Но, как прогнозируют эксперты, с середины февраля цены на топливо будут снова расти.