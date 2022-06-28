Автогаз в регионах продолжает дешеветь

Ряд сетей АЗС 28 июня снизили цены на автогаз. В среднем по стране ресурс подешевел на 10 копеек за литр до 41,77 грн/л. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные консалтинговой группы “А-95”.

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Согласно сообщению, автогаз на станциях сети БРСМ-Нафта подешевел на 0,15 грн/л до 40,19 грн/л. На 1,3 грн/л дешевле стал автогаз в сети Chipo (до 39,30 грн/л).

На 0,50-3 грн/л снизили цены региональные сети, такие как Автотранс, Укргаздобыча, Катрал, VostokGaz и Rodnik.

Напомним, цены на автогаз начали снижаться с 17 июня. Эксперты отмечают, что уменьшение розничных цен обусловлено увеличением объемов поставок автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него. Сейчас автогаз едва ли не единственный вид горючего, за которым на АЗС нет очередей.