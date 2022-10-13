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Категория
Энергетика
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АЗК UPG предлагает лояльные цены на европейское горючее за счет собственной логистики.

АЗК UPG предлагает лояльные цены на европейское горючее за счет собственной логистики.

Весной топливный кризис, вызванный широкомасштабным вторжением, стал настоящим испытанием для всего топливного рынка страны. Национальная сеть АЗК UPG,останавливаясь в условиях турбулентности, одной из первых обеспечила бесперебойные поставки высококачественного горючего из Европы, сняла лимиты с продаж, одновременно сохранила лояльную ценовую политику. Все действия компании были направлены на проявление заботы об автолюбителях, много лет доверяющих UPG.

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Украинские водители знают, что цифры на стеллах автозаправочных комплексов UPG – одни из самых низких в стране, а все виды горючего, реализуемого сетью, соответствуют стандарту Евро-5.

Полное логистическое самообеспечение – конкурентное преимущество UPG

Сохранить стабильность и доступность цен на топливо UPG удается благодаря оптимизации логистических затрат. Компания "Укрпаллетсистем", являющаяся владельцем бренда UPG, на рынке горюче-смазочных материалов страны работает уже почти 20 лет. В последние годы значительную часть внутренних инвестиций компания вложила в создание собственного мощного автопарка. Дополнительная партия спецтехники была заказана в конце 2021 года, что в условиях войны придало UPG дополнительное конкурентное преимущество.

Фото 2 — АЗК UPG предлагает лояльные цены на европейское горючее за счет собственной логистики.

Важно, что для оптимизации расходов на транспортировку горючего путями Евросоюза UPG использует собственные локомотивы и грузовые вагоны-цистерны для перевозки нефтепродуктов. В целом, автопарк компании является одним из крупнейших в стране: подвижной состав насчитывает около 400 единиц. В их числе современные бензовозы и газовозы. Все это предоставляет компании возможность самостоятельно доставлять продукцию как в Украину, так и в каждый отдельный АЗК сети в частности.

С UPG экономишь, заботишься о себе, автомобиле и окружающей среде

Сегодня на АЗК сети можно купить А-95, газ и дизель, а также брендовый бензин upg100 и upg95. Все топливо, реализуемое в сети, соответствует стандарту Евро-5 и является высококачественным продуктом.

Перед тем, как попасть в бак автомобиля украинского водителя, горючее проходит многоуровневую проверку, что гарантирует его качество. Каждая партия имеет сертификат качества производителя с указанием европейской страны, откуда он был поставлен. На всех АЗК UPG вы всегда можете ознакомиться с паспортом, подтверждающим, что это горючее прошло входящий контроль в Украине и отвечает стандартам ДСТУ.

Для автолюбителей действует бонусная программа. За каждый приобретенный литр горючего начисляются бонусы, которые можно потратить на топливо, товары магазина или блюда VIVO café. А покупая горючее онлайн, клиенты UPG могут еще и сэкономить на каждом литре бензина и дизеля. Со дня приобретения топлива цена на него для вас не будет меняться в течение следующих двух месяцев. Чтобы воспользоваться такой услугой, клиентам необходимо загрузить приложение UPG в App Store или Play Market.