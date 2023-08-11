Бензин и дизель снова подорожали: актуальные цены на украинских АЗС

В течение недели 4-11 августа бензин А-95 на украинских заправках подорожал в среднем на 1,96 грн/л (до 51,94 грн/л), А-95+ – на 1,98 грн/л (до 53,92) грн/л), а дизельное топливо – на 2,04 грн/л (до 51,29 грн/л). Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

Сети ОККО и WOG повысили цены на виды горючего на 3 грн/л: А-95 подорожал до 54,99 грн/л, А-95-премиум – до 56,99 грн/л, ДТ – до 54,99 грн/л л.

В свою очередь "Укрнафта" увеличила цены на обычную "пятерку" на 2 грн (до 49,90 грн/л), на А-95+ – на 1 грн (до 50,90 грн/л), на дизтопливо – на 2 грн (до 48,90 грн/л).

На заправках группы "Приват" (ANP, Avias и др.) горючее подорожало на 1 грн/л. А-95 – до 50 грн/л, А-95+ – до 50,50 грн/л, А-92 – до 49 грн/л, дизель – до 50 грн/л.

В сети UPG ценники повысили на 2,5 грн/л: А-95 стоит 53,40 грн/л, А-95 премиум – 55,40 грн/л, ДТ – 51,50 грн/л.

Сети "БРСМ-Нефть", "Авантаж 7", AMIC, Chipo, SOCAR, "Укр-Петроль" повысили цены на горючее в пределах 0,5-3 грн/л.

Так выглядит изменение розничных цен на бензины и ДТ на украинских АЗС в течение 4-11 августа 2023, грн/л. Фото: скриншот / Enkorr

Почему растут цены на горючее?

С 1 июля в Украине перестала действовать норма, устанавливавшая льготную ставку налога на добавленную стоимость горючего на уровне 7%. Таким образом, ставка НДС на дизельное топливо, бензины и автогаз выросла до довоенных 20%.

В начале июля министр экономики Юлия Свириденко прогнозировала, что после этого рост цен бензин составит до 11 грн, а на ДТ – до 8 грн за литр.

Если сравнивать данные по состоянию на 30 июня и на 11 августа, то в течение этого периода А-95 в рознице подорожал в среднем на 7,09 грн/л, А-95+ – на 6,73 грн/л, а дизель – на 7,89 грн/л.

На днях основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин рассказывал, что более дешевое топливо, которое операторы накопили в резервуарах до возвращения довоенных налогов, постепенно замещается более дорогим ресурсом. Соответственно, средняя цена растет.

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