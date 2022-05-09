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Бензин в Украине может подорожать,— Денис Шмыгаль
Из-за войны логистика поставок горючего очень усложнилась и подорожала, что сказывается на конечной цене для потребителей. В будущем цены на горючее могут измениться в сторону повышения на несколько гривен.
Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина".
"Сейчас мы завозим бензин и дизельное топливо, стратегия у нас есть. Но сейчас у нас осталась только западная граница, и логистика очень усложнилась. Фактически нет Кременчугского НПЗ, который брал на себя Центральную и Восточную Украину в логистическом обеспечении. Логистическое плечо теперь сформировалось на западной границе, куда нефтепродукты попадают из европейских портов, фактически обеспечивая всю территорию Украины", — заявил Шмыгаль.
Глава правительства отметил, что из-за этого логистика поставок горючего очень изменилась и, как следствие, очень усложнилась и подорожала. А это, по его словам, может привести к подорожанию для потребителей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Сейчас мы ведем переговоры, формула определения максимальной торговой наценки для трейдеров остается, мы очень внимательно смотрим, сколько стоит доставка. Несколько гривен может быть разница в цене, но дефицит будет перекрываться", — подчеркнул премьер.
Как рассказал Шмыгаль, сейчас власть работает над тем, чтобы наверстать дефицит горючего. В частности, ведутся переговоры с оптовыми поставщиками и ввозится достаточное количество горючего в Украину.
"Думаю, что в ближайшее время, как и обещало Министерство экономики, ситуация исправится. Это не значит, что во время войны не может быть форс-мажоров. Могут быть, надо быть сознательными по этому поводу, спокойно к этому относиться, не паниковать", — отметил Шмыгаль.
Как сообщалось ранее, дефицит топлива в Украине может затянуться, потому что пока нет поставок даже такого количества, которое необходимо хотя бы для оперативного потребления.
Ранее министр экономики Юлия Лапунина сообщила, что правительство намерено решить вопрос с нехваткой топлива путем импорта бензина из Евросоюза, однако с этим также возникли трудности.