Бензин в Украине может подорожать,— Денис Шмыгаль

Из-за войны логистика поставок горючего очень усложнилась и подорожала, что сказывается на конечной цене для потребителей. В будущем цены на горючее могут измениться в сторону повышения на несколько гривен.

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Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина".

"Сейчас мы завозим бензин и дизельное топливо, стратегия у нас есть. Но сейчас у нас осталась только западная граница, и логистика очень усложнилась. Фактически нет Кременчугского НПЗ, который брал на себя Центральную и Восточную Украину в логистическом обеспечении. Логистическое плечо теперь сформировалось на западной границе, куда нефтепродукты попадают из европейских портов, фактически обеспечивая всю территорию Украины", — заявил Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что из-за этого логистика поставок горючего очень изменилась и, как следствие, очень усложнилась и подорожала. А это, по его словам, может привести к подорожанию для потребителей.

"Сейчас мы ведем переговоры, формула определения максимальной торговой наценки для трейдеров остается, мы очень внимательно смотрим, сколько стоит доставка. Несколько гривен может быть разница в цене, но дефицит будет перекрываться", — подчеркнул премьер.

Как рассказал Шмыгаль, сейчас власть работает над тем, чтобы наверстать дефицит горючего. В частности, ведутся переговоры с оптовыми поставщиками и ввозится достаточное количество горючего в Украину.

"Думаю, что в ближайшее время, как и обещало Министерство экономики, ситуация исправится. Это не значит, что во время войны не может быть форс-мажоров. Могут быть, надо быть сознательными по этому поводу, спокойно к этому относиться, не паниковать", — отметил Шмыгаль.

Как сообщалось ранее, дефицит топлива в Украине может затянуться, потому что пока нет поставок даже такого количества, которое необходимо хотя бы для оперативного потребления.

Ранее министр экономики Юлия Лапунина сообщила, что правительство намерено решить вопрос с нехваткой топлива путем импорта бензина из Евросоюза, однако с этим также возникли трудности.