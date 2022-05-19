Без электричества в Украине остается 641 тысяча абонентов, без газа - 184 тысячи

По состоянию на 19 мая в Украине без газоснабжения остается 641 тысяча абонентов в 696 населенных пунктах, а без электричества 184 тысячи абонентов. Об этом на Facebook сообщает Министерство энергетики.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"По состоянию на 19 мая из-за повреждений, обусловленных боевыми действиями, в Украине остаются обесточенными около 696 населенных пунктов, всего около 641,1 тысячи потребителей. В частности, в Донецкой области – 331,9 тысячи потребителей, Луганской – 128,3 тысячи, Харьковской – 91 тысяча.

Без газоснабжения остаются более 184 тысяч абонентов. Наиболее сложная ситуация с газоснабжением наблюдается в Запорожской, Киевской, Черниговской, Николаевской и Харьковской областях", - сказано в сообщении.

Согласно ему, за прошедшие сутки 18 мая возобновлено электроснабжение около 50,8 тысяч потребителей, в том числе около 37,7 тыс. абонентам, которые были обесточены в результате технологических нарушений.

В частности, в Одесской области - 25,6 тысяч, Киевской - 12,5 тысяч (из них 300 абонентов, которые были обесточены в результате боевых действий), Донецкой - 8,3 тысяч, Харьковской - 4 тысяч, Николаевской и Черниговской - по 200 потребителей.

Газоснабжение же восстановлено для более 2,5 тысяч абонентов.

"Украинские энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы оперативно вернуть энергоснабжение украинским гражданам. Однако в некоторых районах аварийно-восстановительные работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий, выполнения работ по разминированию и возникновения новых повреждений в электросетях, в том числе в результате неблагоприятных погодных условий", - пишет Минэнерго.

Напомним, вечером 18 мая Минэнерго заявило что в Украине остаются без электричества около 609,6 тыс. потребителей в 679 населенных пунктах.