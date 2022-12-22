Без новых обстрелов энергосистема стабилизируется к лету – Минэнерго

Украина стабилизирует энергетическую систему к лету, если не будет новых обстрелов со стороны РФ.

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Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью Forbes.

"Скорость восстановления связана с обстрелами. Если обстрелов не будет, даже с учетом уже поврежденной генерации, мы стабилизируем систему к лету. У нас есть перечень решений, которые позволят это сделать", - отметил он.

По его словам, импорт электроэнергии – это "возможная опция".

"Мы уже тестировали импорт в небольших объемах. Мы сейчас прорабатываем механизмы, которые позволят существенно увеличить импорт электроэнергии. Сейчас это 600 МВт – день, 700 МВт – ночь. Технически возможность гораздо больше – 1,6–2 ГВт", - сказал он.

Галущенко отметил, что кроме импорта электроэнергии Украине поможет больше систем ПВО. Также среди решений – мобильные электростанции мощностью до 50 МВт. Они помогут питать электростанции, которые "сели на ноль", а также дадут дополнительную мощность системе.

Известно, что атаки оккупантов по украинской критической инфраструктуре вывели из строя почти половину энергосистем Украины. В Украине не осталось ни одной тепловой или гидроэлектростанции, которую не обстреляла бы Россия. Тем не менее, украинская энергосистема уже вышла из тяжелой системной аварии.

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