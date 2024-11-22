Выключение света зимой: энергетические эксперты сделали три прогноза

Зима 2024 может стать самой сложной с начала полномасштабной войны. Потери тепловой генерации после обстрелов весной 2024 года достигли 85%, и несмотря на то, что летом и осенью была проведена очередная масштабная ремонтная кампания, новые обстрелы существенно усложнили ситуацию. Основные вызовы включают удары по энергетическим объектам, ограниченный импорт электроэнергии, дефицит гидроресурсов и высокий спрос, который может достигать 19 ГВт.

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Во время Energy Security Talks эксперты DiXi Group представили исследование "Winter Outlooks", где проанализировали три возможных сценария этой зимы: базовый, холодный и кризисный.

Оптимистический сценарий

При этом сценарии ожидается дефицит до 2 ГВт из-за сезонного роста спроса. Решающим фактором станет ограниченный импорт электроэнергии из Европы из-за высокого внутреннего спроса. Для балансировки энергосистемы могут потребоваться графики почасовых отключений. Восстановление тепловой генерации или увеличение выработки гидроэлектростанций могут снизить дефицит.

Тогда в вечерние часы возможны кратковременные отключения на 3-4 часа, но ночью ситуация будет стабильной.

Умеренный сценарий

Сильные морозы могут увеличить потребление электроэнергии, что приведет к дефициту 3,4 ГВт, а при отсутствии импорта или при нестабильной работе восстановленной генерации – до 5 ГВт. Максимальная нагрузка системы может достигнуть 18,5 ГВт. В таких условиях неизбежно применение жестких графиков отключений даже в ночные часы.

"Дефицит электроэнергии возможен даже в часы минимальной нагрузки, если будут сильные морозы", — отметили эксперты DiXi Group.

Кризисный сценарий

Новые удары по тепловым электростанциям могут вызвать риски устойчивости энергосистемы. Дефицит не будет столь значительным, как в сильные морозы, однако сеть будет работать на грани. Во избежание перегрузки придется применять аварийные графики отключений.

Эксперты отмечают, что почасовые отключения могут стать привычными, особенно в вечерние часы пикового спроса. В то же время ночью ситуация будет более стабильной при отсутствии атак и наличии аварийного импорта. При продолжении атак аварийные графики отключений станут неизбежными.

"В большинстве сценариев (первый и третий) в часы минимальной нагрузки мы можем избежать дефицита, если будет импорт. Однако из-за морозов -10…-15 °С дефицит возможен даже ночью", – отметили специалисты.