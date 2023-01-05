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Энергетика
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Сети АЗС снизили цены на горючее

Сети АЗС снизили цены на горючее

Некоторые розничные сети АЗС с 4 по 5 января снизили цены на топливо. Об этом пишет издание Enkorr со ссылкой на данные консалтинговой группы А-95.

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На станциях ОККО и WOG бензин марки А-95 подешевел на 1 грн/л до 52,00 грн/л. Стоимость бензинов А-95 с улучшенными показателями качества в этих сетях также снизилась на 1 грн/л до 54 грн/л.

На столько же подешевел бензин А-95 премиум в сетях "Рур групп" (до 51,99 грн/л) и Prime (до 49 грн/л).

Дизпальное в сетях Prime и VostokGaz подешевело на 0,5 и 1 грн/л, до 53,00 и 53,99 грн/л соответственно.

Фото 2 — Сети АЗС снизили цены на горючее
Смена розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 4 по 5 января, грн/л. Данные группы "А-95"

Напомним, цены на горючее начали снижаться с началом сезона новогодних праздников. В то же время эксперты и участники рынка ожидают определенную турбулентность с поставками топлива в феврале после вступления в действие эмбарго ЕС на поставки нефтепродуктов из России.

Автор:
Степан Крьока