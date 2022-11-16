Большинство абонентов уже подключены к энергосети - Зеленский (ВИДЕО)

Большинство абонентов по состоянию на утро среды, 16 ноября, уже подключены к энергосети, энергетики работали всю ночь.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"После вчерашних ракетных ударов на утро мне доложили, что большинство абонентов подключено. В разных регионах всю ночь работали наши энергетики, чиновники, ГСЧС . Мы хотим, чтобы вы знали, что вы для нас - не абоненты, вы для нас - люди. И мы точно всех врагов победим. Надо немного потерпеть. Это правда", - отметил он и поблагодарил соответствующие службы за работу.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что после массированных обстрелов без света могут оставаться люди в семи областях, в остальных регионах питание вернули.

По его словам, в Волынской области без света находятся около 45 тыс. потребителей, в Тернопольской - около 90 тыс. потребителей, в Харьковской - около 90 тыс. потребителей, в Хмельницкой - около 105 тыс. потребителей.

Кроме того, продолжаются работы по возобновлению электроснабжения в Житомирской и Сумской областях. Во Львовской области электроснабжение и водоснабжение возобновлено на 95%.

Напомним, во вторник, 15 ноября, Россия нанесла удары по городам и энергетическим объектам по всей Украине. Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны.

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, 15 ноября произошел самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны.