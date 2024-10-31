Цены на автогаз на АЗС выросли на 1,87 грн/л: что с бензином и ДТ

Средняя цена сжиженного газа на украинских АЗС в октябре выросла на 1,87 грн/л, достигнув самых высоких с середины декабря 2023 года 34,60 грн/л.

Об этом сообщает "НефтеРынок", ссылаясь на данные ежедневного мониторинга цен на топливо.

Стоимость газа на АЗС выросла более чем на 6 грн/л

Издание отмечает, что операторы продолжили увеличивать цены, адаптируясь к новым ставкам акцизного налога, введенным с 1 сентября .

"Однако рост в октябре был меньше, чем в сентябре, а в последнюю неделю месяца рынок почти замер. Это свидетельствует о завершении периода адаптации, после которого цены стабилизировались на прогнозируемом уровне 34-35 грн/л", – подчеркивают эксперты.

Они отмечают, что на некоторых АЗС цена поднялась до 36 грн/л, а низкие предложения стартуют преимущественно от 31 грн/л. В целом, с конца августа средняя стоимость газа на АЗС выросла более чем на 6 грн/л.

Цены на бензин и ГП

Что касается цен на бензины и дизельное топливо, то на АЗС OKKO, WOG, Shell, SOCAR, BVS бензины подешевели на 2 грн/л, дизтопливо – на 1 грн/л. Следом стелы скорректировали и мелкие операторы.

Аналитики констатируют, что интенсивное движение цен на бензины и ДТ на АЗС в октябре наблюдалось впервые с мая. Как следствие, средняя цена бензина А-95 в октябре уменьшилась на 0,82 грн/л до 55,73 грн/л. Стоимость дизтоплива опустилась на 0,99 грн/л до самых низких с конца февраля 51,69 грн/л .

Заметим, количество импортеров нефтепродуктов в Украину в сентябре 2024 года снизилось по сравнению с августом на 12% до 245 компаний, что стало наименьшим показателем с июня 2022 года.

В январе-сентябре текущего года импорт бензина в Украину снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% до 919,5 тысяч тонн.

Несмотря на рост цен на нефть ряд украинских операторов АЗС снизили цены на бензин и дизель, поскольку снижение объемов реализации топлива по сравнению с прошлым годом, а также приближение сезона холодов, когда потребление топлива традиционно минимально заставляет сети действовать жестче в конкурентной борьбе за клиента. Детальнее о ценах на бензин и автогаз на АЗС читайте в материале Delo.ua.