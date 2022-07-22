Цены на АЗС отреагировали на повышение курса доллара

Некоторые украинские АЗС уже отреагировали ростом цен на топливо после решения НБУ зафиксировать официальный курс на уровне 36,57 грн/долл. В то же время, крупнейшие сети пока не увеличили цены.

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Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, пишет enkorr.ua.

В частности, рост цены зафиксирован в сети Prime (35 действующих АЗС). Там бензин марки "А-95" с улучшенными показателями качества подорожал на 4 грн и теперь стоит 52 грн/л, дизельное топливо подорожало на 2 грн/л, до 55,00 грн/л.

На 5,5 и 6,5 грн/л до 55 и 59 грн/л подорожали бензин и ДТ соответственно в ровенской сети "Олас" (10 АЗС).

В сети "Катрал" (9 АЗС) цена на бензин выросла до 60,99 грн/л (+6 грн/л), на ДТ - до 58,99 грн/л (+3,99 грн/л).

На 4 грн/л до 57,90 грн/л подняла цену на дизельное топливо Chipo (56 АЗС).

Кроме того, на 1-2 грн/л в сторону увеличения откорректировали цены Mango (26 АЗС) и Рур групп (8 АЗС).

В то же время, крупнейшие сети страны цен не меняли.

Отметим, вчера, 21 июля, решением Национального банка Украины официальный курс доллара был поднят на 25%, до 36,56 грн/$. Именно эти операторы называют причиной пересмотра цен.

По мнению экспертов, несмотря на рост официального курса валюты, цены на топливо в украинских сетях АЗС имеют все шансы удержаться на текущем уровне.

"Расчет на базе формулы госрегулирования показывает, что текущие цены на заправках имеют все шансы удержаться без повышения. Этому также будет способствовать и наблюдаемое в июле снижение мировых цен на нефть и нефтепродукты", - отмечает директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн .