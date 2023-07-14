Цены на горючее стабилизировались, но еще немного выросли: сколько стоят бензин и ДТ

В течение недели 7-14 июля розничные цены на топливо стабилизировались: бензины А-95 и А-95+ в среднем подорожали всего на 4 коп./л (до 47,93 грн/л и 50 грн/л соответственно), а дизтопливо – на 15 коп./л (до 47 грн/л). Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

Отмечается, что в сети KLO горючее подорожало на 0,2-1 грн/л: бензин А-95 – до 48,99 грн/л, А-95+ – до 51,49 грн/л, а дизтопливо теперь обходится в 47,79 грн/л.

В свою очередь SOCAR поднял стоимость ДТ на 1 грн/л – до 49,99 грн/л.

Ценники изменили также сети Ovis, "Авантаж 7", "Олас", "Кворум" и другие.

Так выглядит изменение розничных цен на бензины и ДТ на украинских АЗС в период с 7 по 14 июля 2023, грн/л. Фото: скриншот / Enkorr

Повышение налогов на горючее: как это повлияло на цены

С 1 июля в Украине перестала действовать норма, устанавливавшая льготную ставку налога на добавленную стоимость горючего на уровне 7%. Таким образом, ставка НДС на дизельное топливо, бензины и автогаз выросла до довоенных 20%. Эксперты и участники рынка прогнозировали, что это приведет к повышению стоимости горючего (что и произошло).

В течение первой недели после возврата довоенных налогов бензин А-95 в рознице подорожал в среднем на 3 грн/л, А-95+ – на 2,77 грн/л, дизтопливо – на 3,44 грн/л, а автогаз – на 1 43 грн/л.

Как заявляла в начале июля министр экономики Юлия Свириденко, в правительстве ожидают, что до конца месяца бензин на украинских заправках подорожает примерно на 7-8 грн, а дизтопливо – на 5 грн за литр. При этом она сказала, что резкого роста цены на горючее не будет.

В целом предполагается, что после возвращения довоенных налогов рост цен на ДТ составит до 8 грн, а на бензин – до 11 грн за литр.