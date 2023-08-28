Цены на горючее в опте растут вслед за ценами на нефть. Тем временем потребление топлива падает из-за низкого спроса со стороны аграриев.

В конце прошлой недели (21-27 августа) котировки бензина и дизтоплива в ЕС выросли после роста цены на нефть. Этот тренд сказался и в Украине повлекший рост горючего на оптовом рынке. В то же время уровень потребления горючего в Украине снизился, поскольку объем перевозки зерна очень низкий по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что в пятницу 25 августа котировки дизтоплива в Европе подскочили на 22 доллара за тонну, что повлекло за собой рост оптовых цен на топливо в Украине, а на этой неделе может дать знаки на розничном рынке. По его словам, цена горючего на стелах АЗС вряд ли вырастет. Пока нефть эталонной марки Brent стоит менее 85 долларов за баррель сети АЗС будут корректировать цены, сокращая скидки для крупных покупателей.

"В общей сложности за два месяца скидки в крупных сетей АЗС порезали минимум на 30%. Если у WOG скидка для крупных покупателей дизтоплива составляла 10 грн/л, то сейчас она составляет 7 грн/л и двигается до 6,5 грн/л. В сети "Авиас" скидка для грузовиков была 5 грн/л, а сейчас 3 грн/л, я думаю, пока цена нефти Brent не превышает 85 долларов за баррель сети АЗС, будут корректировать цены режя скидки, а когда цена нефти станет выше цены будут расти и на АЗС", - говорит Леушкин.

Бизнесмен добавил, что после последнего роста цен на нефть и реакции на это европейского топливного рынка и оптового сегмента в Украине он ожидает, что во вторник 29 августа на этот тренд отреагируют украинские сети АЗС и порежут скидки на топливо.

В то же время Левшкин говорит, что потребление горючего в Украине пока низко по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. Он отмечает, что в первую очередь низкое потребление является следствием низкого уровня перевозок зерна.

"Все ждали высокого уровня потребления в конце августа. Традиционно это были очереди машин, ехавших в направлении портов. Основное потребление горючего в этот период как раз и обеспечивало перемещение зерна в порты. На этот период цены пшеницу только собрали и цены на нее самые низкие. И зерно активно скупали трейдеры, такие как "Нибулон" или "Кернел". Сейчас этого не происходит, аграрии не спешат свозить зерно в элеваторы, потому что боятся, что элеваторы обстреляют. Поэтому собранное зерно хранится в хозяйствах", - говорит Леушкин.

В то же время он отмечает, что на фоне запрета ввоза в ЕС зерна активизировались перевозка муки и других продуктов АПК с более высокой добавленной стоимостью.

Оптовые цены дизтоплива в Украине растут на фоне роста котировок в Европе

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко говорит, что в конце прошлой недели оптовые цены на горючее менялись разнонаправленно, учитывая наличие предложения. С начала недели средняя цена дизтоплива автомобильным транспортом уменьшилась на 0,5% (–0,23 грн/л) до 46,47 грн/л, а по сравнению с 18 августа средний показатель остался неизменным.

"Однако, по оценке участников рынка в пятницу в большинстве своем имела место тенденция к росту цен, поскольку спотовая цена ресурса в Европе умеренно повышалась в последние дни на фоне восстановления нефтяного рынка", - говорит Сиренко.

По его словам, дизельные котировки по европейским базисам отгрузки выросли со среды на 0,4-0,7%, в том числе по северо-западным направлениям повышение составило 3-5 долларов/тонна, по Средиземноморью – на 5-7 долларов/тонна, до 921-933 долларов/тонна и 904-925 долларов/тонна соответственно.

Импорт ГП автомобильным транспортом в августе вырос на 16,3% по отношению к прошлому месяцу за аналогичный период. Однако в начале третьей декады месяца суточный объем импорта уменьшился до минимального показателя в августе – второго по величине после минимума в 2023 году по итогам первой декады июля.

На внутреннем рынке минимальное оптовое предложение дизтоплива в пятницу 25 августа оставалось ниже 44,00 грн/л с отсроченной отгрузкой на Юге и составило 43,90 грн/л. Альтернативные цены с возможностью приобрести горючее "здесь и сейчас" были установлены от 44,00-44,50 грн/л и выше.

"На Западе цены объявляли от 44,70-45,30 грн/л по пограничным базисам отгрузки, однако оптовики отметили, что, вероятно, минимум составляет около 44,50 грн/л. По северо-западному направлению минимум на ГП объявляли от 44 ,30-44,60 грн/л, с последующим повышением цен до 46,00 грн/л и более, в зависимости от направления поступлений и производства ресурса", - добавил Сиренко.

По его словам, на прошлой неделе рынок бензинов в Украине оставался условно стабильным. Средняя цена бензина А-92 уменьшилась на 0,07% (–0,03 грн/л) по отношению к 18 августа, до 44,24 грн/л, бензина марки А-95 снизилась на 0,59% (–0,28 грн/л /л) до 47,46 грн/л.

Самые низкие предложения импорта А-95 в южных портах начинались от 46,00 грн/л, которые из-за ограниченного количества предложений за неделю прибавили 1,88% (+0,85 грн/л). На западной границе самые низкие цены установлены во Львовской области – от 47,80 грн/л, выросших на 0,63% (+0,30 грн/л). В центральном регионе можно было найти ресурс дешевле еще на 1,0–2,0 грн/л (–0,33% за неделю).

Поставка автогаза в августе возросла по отношению к июлю

Сиренко говорит, что в августе поставки сжиженного газа держатся на большем уровне от объемов июля.

"По оценкам импортеров среднесуточные поступления газа в страну в течение 1-23 августа составили 2,8 тыс. т в сутки, что на 6,2% больше среднего показателя в июле. Средняя цена поставок железнодорожным транспортом с начала месяца сложилась на уровне 623 долларов /тонна (от 32500 грн/тонна после растаможки), автопартий – 613 долларов/тонна (от 32100 грн/тонна после растаможки)", - отмечает эксперт.

При этом в Украине продолжают расти оптовые цены на сжиженный газ. За прошедшую неделю предложения на условиях самовывоза подорожали еще на 373 грн/тонна до 37 292 грн/тонна. Диапазон цен предложений трейдеров импортным газом в Волынской, Львовской и Закарпатской областях вырос до 35 000-36 750 грн/тонна против 34 500-36 000 грн/тонна в период с 14 по 20 августа. Средняя цена в указанных регионах выросла на 164 грн/тонна до 35 847 грн/тонна. Вместе с соседними областями средний ценовой показатель на Западе сложился на уровне 36126 грн/тонна.

На Юге цены на автогаз колебались от 35 500 грн/тонна по дунайским базисам до 37 000 грн/тонна в Одессе. После роста цен на торгах газом украинского производства средняя цена предложений от трейдеров в Киевской и Житомирской области выросла на 664 грн/т до 38 264 грн/тонна.

В то же время, по словам Сиренко, топливный ритейл в конце прошлой недели почти замер. Несущественные колебания бензинов и дизтоплива – от 0,2 до 1,0 грн/л – распространялись в основном по регионам, сказывается миграция клиентов на АЗС с меньшей ценой на потолке.

"Вероятно, что текущие цены, учитывая внешний рынок и внутреннюю конъюнктуру, будут зафиксированы до сентября. Также стабильно растет газ у региональных операторов. В течение нескольких дней в Чернигове на АЗС T&T Neft и Ultra автогаз подорожал до 22,70 грн/л – на 1 грн/л и 0,6 грн/л, соответственно, на 70 коп./л выросла цена на LPG на АЗС Luxwen в Киевской области Средняя цена на LPG на АЗС сложилась на уровне 23,68 грн/л ($870 -903/т без налогов) по состоянию на 25 августа. Соотношение стоимости литра сжиженного газа к А-95 составляет 45,4%", - подытожил эксперт.