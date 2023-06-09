Цены на топливо продолжают снижаться: сколько стоят бензин и ДТ на заправках

В течение недели 2-9 июня средние розничные цены на горючее снизились. Дизтопливо подешевело на 16 коп./л (до 43,43 грн/л), бензин А-95 – на 13 коп./л (до 44,92 грн/л), а бензин А-95+ – на 5 коп./л (до 47,64 грн/л). Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

Сеть "Авантаж" в течение недели снизила снизившую цену на ДТ на 1 грн/л – до 39,50 грн/л.

На станциях Chipo дизтопливо в среднем сбросило 72 коп./л и сейчас стоит 40,00 грн/л, тогда как "пятерку" продают за 41,40 грн/л (-52 коп./л). В то же время в столичном регионе сети А-95 и ДТ стоят 39 грн/л.

Сеть VST снизила цену на дизтопливо на 0,98 грн/л – до 38,70 грн/л. Сейчас это самая низкая цена на ДТ по стране.

Подешевление горючего произошло также в сетях AMIC, "БРСМ-Нефть" и "Укр-Петроль".

Так выглядит изменение розничных цен на бензины и ДТ на украинских АЗС в течение 2-9 июня 2023, грн/л. Фото: скриншот / Enkorr

Как отмечает Enkorr, в течение мая средние розничные цены на ДТ в Украине снизились на 2,31 грн/л (5%) – до 43,63 грн/л. При этом бензин марки А-95 подешевел на 1,52 грн/л (3%) – до 45,06 грн/л, бензин А-95+ – на 0,96 грн/л (2%) – до 47,70 грн/л.

Такую динамику объясняют понижением мировых котировок, хроническим профицитом ресурса и обострением конкурентной борьбы.