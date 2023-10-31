Четыре страны заинтересованы в хранении газа в Украине

В Киеве прошел 8-й украинский газовый форум, во время которого стало известно, что четыре страны заинтересованы в транспортировке и хранении природного газа в Украине. Это Греция, Румыния, Азербайджан и Польша.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Украина транспортировала из ЕС и Молдовы 3 миллиарда кубических метров природного газа в течение апреля - октября 2023 года, что в 7 раз больше объемов транспортировки за аналогичный период прошлого года.

Такие признаки свидетельствуют о том, что Украина успешно прошла независимое международное стресс-тестирование газотранспортных систем и подземных хранилищ газа.

Благодаря этому удалось привлечь международных трейдеров для хранения газа в украинских газовых хранилищах.

Отметим, что еще в мае правительство утвердило перечень подземных сооружений, где будут храниться аккумулированные нефть, газ, другие вещества и материалы. Это позволит обустроить и поддерживать в надлежащем состоянии надежные хранилища, недостижимые для врага и других угроз.

В то же время, эксперты считают, что в этом отопительном сезоне есть угроза того, что российские военные будут обстреливать объекты газовой инфраструктуры, но эта угроза не столь значительна как угроза обстрелов инфраструктуры электроэнергии.