Четыре украинских АЭС имеют доступ к национальной сети – МАГАТЭ

Все четыре действующих атомных электростанции Украины имеют доступ к национальной электросети после отключений, вызванных российскими обстрелами 23 ноября.

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Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Сегодня Украина также подтвердила МАГАТЭ, что три других АЭС - Ровенская, Пивденноукраинская и Хмельницкая - были повторно подключены к сети и работают для производства электроэнергии для нужд страны. Также было возобновлено электроснабжение на территории Чернобыльской АЭС", - говорится в сообщении.

На Запорожской АЭС также возобновили внешнее электроснабжение.

Кроме того, завершилась недельная миссия экспертов МАГАТЭ по ядерной безопасности в Чернобыль и зону отчуждения. Отмечается, что миссия поможет проложить путь модернизации и совершенствования систем ядерной безопасности на станции. Эксперты МАГАТЭ также получили лучшее понимание потребностей станции по безопасности и дали советы и указания по радиационному мониторингу.

Напомним, Российская Федерация 23 ноября осуществила очередной ракетный обстрел объектов электроэнергетики. В результате в ряде регионов ввели экстренные отключения электроэнергии.

Пресс-служба Министерства энергетики 23 ноября сообщила, что ракетный обстрел РФ привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций.