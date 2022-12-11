Что будет с ценами на топливо: прогноз эксперта

Особых колебаний цен на горючее ожидать не стоит. Вполне возможно снижение стоимости, поскольку мировые котировки, несмотря на антироссийские санкции, упали, а закупочные цены для Украины остались на прежнем уровне.

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Об этом сообщил директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн.

По его словам, повторение весеннего кризиса с дефицитом горючего невозможно.

"Какие-то локальные катаклизмы не исключены, но они случались и до войны. Сети активно контрактуют горючее, создают запасы и не только в Украине", - отмечает Куюн.

Он не прогнозирует особых колебаний цен. Более того, по мнению эксперта, вполне возможно снижение цен, поскольку мировые котировки, несмотря на антироссийские санкции, упали, а закупочные цены для Украины удерживаются на прежнем уровне за счет спроса и логистических факторов, в том числе и погодных условий.

"По мере насыщения рынка будет снижение. В частности, ОККО в конце недели возобновила оптовую продажу дизтоплива. С бензином еще надо поработать", - подчеркнул Куюн.

Он отметил, что более 90% сетей АЗС WOG, KLO, ОККО работают с генераторами, более того формируют резервный фонд и ремонтные бригады. Увеличивают запасы товаров в магазинах, расширяют количество мест в кафе, оборудуют дополнительными устройствами – чайниками, микроволновками, розетками и т.д.

Ранее Куюн отмечал, что пока европейский рынок не адаптируется сначала к введению им нефтяных, а затем и нефтепродуктовых санкций, Украину ждут два-три месяца турбулентности на топливном рынке.

Напомним, основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин выразил убеждение, что ближайшие три недели Украина может столкнуться с острой нехваткой горючего. По его словам, перебои с поставками горючего в Украину могут быть вызваны из-за нехватки топлива в Польше, которое является одним из главных направлений поставок для украинских трейдеров.