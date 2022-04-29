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Датская энергокомпания отказалась платить "Газпрому" в рублях и направит свою прибыль Украине
Ведущая энергокомпания Дании Ørsted отвергла требование платить за российский газ в рублях и не стала продлевать контракты с "Газпромом". Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены российской агрессией против Украины. Мы делаем все возможное, чтобы прекратить наше сотрудничество с российскими компаниями, включая прекращение поставок угля для наших электростанций", — говорится в сообщении.
В компании заявили, что не заключают новые долгосрочные контракты с Россией и не продлевают текущие.
"Если мы получим чистую прибыль от контракта "Газпром экспорт" в 2022 году, она будет направлена на гуманитарную помощь в Украине", — утверждают в Ørsted.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Компания также приветствует стремление ЕС покончить с зависимостью от российской нефти и газа.
Напомним, в соответствии с решением Еврокомиссии Финляндия не станет проводить расчеты за газ из РФ в рублях.
При этом канцлер Австрии Карл Нехаммер опроверг новости о том, что Австрия согласилась на условия "Газпрома" платить за газ в рублях.