Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует. Электроэнергии хватит для всей области

По состоянию на утро 20 февраля в энергосистеме отсутствует дефицит мощности. Лимиты потребления в области не приходились. Об этом сообщает "Укрэнерго".

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"Потребление постепенно увеличивается, что типично для начала рабочей недели. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и не прогнозируется", - сообщают в компании.

Согласно сообщению, в настоящее время работают все виды электростанций в энергосистеме. Из-за благоприятных погодных условий и постепенного роста светового дня увеличилась работа электростанций из возобновляемых источников энергии, мощности которых работают преимущественно в дневные часы. Они работают уже утром, частично участвуя в покрытии утреннего пика потребления. Импорт электроэнергии незначителен и приближается к нулевым значениям в результате стабилизации электроснабжения в стране.

Лимиты потребления в области не приходились из-за отсутствия дефицита в мощности в энергосистеме. Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

Измерения фактического потребления производятся в соответствии с графиком во Львовской и Одесской областях. При этом в Одесском районе и в Одессе измерения будут проводиться с учетом объемов ограничений при применении графиков почасовых отключений, что связано с сетевыми ограничениями, которые все еще существуют.

Также сообщается, что бригады «Укрэнерго» продолжают ремонтные работы по устранению сетевых ограничений для Одессы и Одесского района. Повреждения там сложные и масштабные, поэтому восстановление надежного энергоснабжения требует длительного времени.

В то же время в "Укрэнерго" отметили, что более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем российских военных. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных южанах также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций. Отметим, что кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы.

Напомним, в Украине утром 18 февраля в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применялись экстренные отключения света .