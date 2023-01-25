- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
Дефицит мощности в энергосистеме увеличился: по всей Украине ограничивают потребление электроэнергии
Из-за понижения температуры воздуха (похолодания) в украинской энергосистеме вырос дефицит мощности. 25 января всем облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток.
Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Энергетики применяют веерные отключения э/э, так как энергосистема не может быстро восстановиться после российских атак на объекты электроэнергетики. За последние сутки артиллерийскими обстрелами оккупанты повредили энергетическую инфраструктуру в прифронтовых районах на юге и востоке Украины. Там , где военные разрешили, продолжаются ремонтные работы.
Напомним, энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне доведенного лимита.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, потребление электроэнергии с понедельника увеличивалось, что связано с началом рабочей недели, а также постепенным понижением температуры по всей Украине. В этой связи вырос дефицит мощности.
Ранее руководство "Укрэнерго" решило отменить "день без ограничений" потребления электроэнергии в Полтавской и Ивано-Франковской областях.