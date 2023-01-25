Дефицит мощности в энергосистеме увеличился: по всей Украине ограничивают потребление электроэнергии

Из-за понижения температуры воздуха (похолодания) в украинской энергосистеме вырос дефицит мощности. 25 января всем облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток.

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Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Энергетики применяют веерные отключения э/э, так как энергосистема не может быстро восстановиться после российских атак на объекты электроэнергетики. За последние сутки артиллерийскими обстрелами оккупанты повредили энергетическую инфраструктуру в прифронтовых районах на юге и востоке Украины. Там , где военные разрешили, продолжаются ремонтные работы.

Напомним, энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне доведенного лимита.

Кроме того, потребление электроэнергии с понедельника увеличивалось, что связано с началом рабочей недели, а также постепенным понижением температуры по всей Украине. В этой связи вырос дефицит мощности.

Ранее руководство "Укрэнерго" решило отменить "день без ограничений" потребления электроэнергии в Полтавской и Ивано-Франковской областях.