Дефицит в энергосистеме остается существенным. В пяти областях применены аварийные отключения

Дефицит в энергосистеме Украины на 26 декабря остается существенным. Из-за превышения лимитов потребления в пяти областях применены аварийные отключения. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

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По состоянию на 26 декабря дефицит мощности в энергосистеме остается существенным. Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Львовской, Киевской областях и в Киеве", - говорится в сообщении.

Согласно ему, на объектах генерации и электросетях, поврежденных в результате уже девяти массированных российских атак, продолжаются ремонтные работы. Из-за масштабности и сложности повреждений восстановление оборудования и функционирование ряда ключевых объектов требует значительного времени.

"Укрэнерго", генерация и операторы систем распределения делают все возможное для улучшения ситуации с электроснабжением в стране.

Напомним, что накануне Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, решила, что проведет внеплановые проверки 12 операторов систем распределения, на которые поступило больше всего жалоб от клиентов.

До этого Государственная инспекция энергетического надзора на первом этапе внеплановых проверок операторов системы распределения (облэнерго) зафиксировала 193 нарушения при применении графиков отключений электроэнергии. Тогда среди "злостных" нарушителей были и ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" и ЧАО "ДТЭК Киевские электросети".