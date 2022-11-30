Дефицит в энергосистеме Украины составляет 27%, для облэнерго дали лимиты потребления - "Укрэнерго"

Дефицит в энергосистеме Украины в среду, 30 ноября, сократился до 27%, производители электроэнергии обеспечивают 73% потребления электроэнергии.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Постепенно растет мощность генерации, что позволит несколько снизить дефицит в энергосистеме. До всех операторов системы распределения (облэнерго) доведены лимиты потребления по каждой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что превышение лимитов потребления приводит к необходимости применения аварийных отключений во избежание перегрузки сетей и обеспечения баланса в энергосистеме.

Напомним, прессслужба НЭК "Укрэнерго" 29 ноября сообщила, что дефицит мощности в энергосистеме составляет 30%.

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