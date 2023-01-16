Дефицит в энергосистеме вырос, в нескольких областях аварийные отключения - "Укрэнерго"

Дефицит в энергосистеме 16 января существенно вырос из-за уменьшения производства электроэнергии в результате ракетных обстрелов электростанций и увеличения потребления. В нескольких областях введены аварийные отключения.

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Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"До облэнерго доведены уменьшенные лимиты потребления на все сутки. Из-за их превышения уже с 9 часов введены аварийные отключения в четырех областях, а с 10 – в пяти областях Украины. Также возможно применение аварийных отключений и в других регионах", – говорится в сообщении.

Как отмечается, также ситуацию усложняют погодные условия (порывистый ветер, обледенение проводов), в центральном регионе есть отключение из-за повреждений в распределительных электросетях.

Напомним, армия РФ 14 января во время массированного ракетного удара по Украине попала в энергетические объекты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.

Гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что после российской атаки по объектам электроэнергетики Украины возник значительный дефицит генерации в энергосистеме. Поэтому в регионах будут применять экстренные отключения света.

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