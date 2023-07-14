Дефицита электричества нет, однако непогода оставила без света часть потребителей в 6 областях - Минэнерго

По состоянию на 14 июля из-за непогоды и вызванных ею технологических нарушений обесточено 140 населенных пунктов в 6 областях Украины. В то же время из планового ремонта вывели энергоблок тепловой генерации, который добавит в электросеть 240 МВт мощности.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Как отмечается, из-за непогоды больше всего обесточено населенных пунктов в Киевской области. Также без света осталась часть абонентов в Полтавской, Львовской, Черниговской, Одесской и Черновицкой областях.

Кроме того, враг не прекращает террор прифронтовых и приграничных с РФ областей. Из-за обстрелов обесточивались потребители в Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Харьковской областях. Также в результате предыдущих обстрелов остается без света часть потребителей в Запорожской и Херсонской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

В результате ночной атаки врага на котельной ТЭЦ взрывной волной были выбиты окна, персонал не пострадал, оборудование повреждено не было.

"Ремонтная кампания на объектах генерации - тепловой, гидро- и атомной - продолжается. Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, вполне достаточно для покрытия потребностей потребителей. Дефицита нет", - заверили в Минэнерго.

Напомним, "Укрэнерго" просит граждан экономить электроэнергию в вечерний период, поскольку из-за жары растет нагрузка на энергосистему.