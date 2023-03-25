Директор МАГАТЭ во второй раз приедет на оккупированную Запорожскую АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит временно оккупированную Запорожскую АЭС. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба МАГАТЭ.

Отмечается, что Гросси хочет оценить серьезную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть необходимость защиты во время войны.

"Я решил снова отправиться на Запорожскую атомную электростанцию, чтобы лично увидеть, как развивалась ситуация с сентября, и поговорить с теми, кто эксплуатирует объект в этих беспрецедентных и очень сложных обстоятельствах", – высказался гендиректор МАГАТЭ.

Он добавил, что, несмотря на присутствие экспертов МАГАТЭ на станции в течение семи месяцев, ситуация там продолжает оставаться крайне нестабильной, а угрозы ядерной безопасности "слишком очевидны".

Кроме того, Гросси отметил, что его поездка направлена на обеспечение поддержки и улучшение регулярной ротации экспертов МАГАТЭ – его будет сопровождать новая группа специалистов.

Напомним, что российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года, превратив ее в военную и ремонтную базу. Из-за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

Миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси посетила Запорожскую АЭС 1 сентября 2022 года. С того времени на станции находятся эксперты организации (группы специалистов несколько раз менялись).

Недавно Гросси заявил, что МАГАТЭ больше не рассматривает идею создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. По его словам, агентство сконцентрируется на безопасности самой станции.