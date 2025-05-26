Долговое давление на рынок электроэнергии

За 4 месяца 2025 года задолженность "Укрэнерго" перед Гарантированным покупателем за Услугу для ВИЭ сократилась на 26% – до 16,3 млрд грн, свидетельствуют данные госпредприятия на 30 апреля.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

"Зеленый" тариф и борьба за закон

С начала года (январь-апрель) электростанции по ВИЭ, работающие по "зеленому" тарифу, произвели 1837 тыс. МВт-ч, что составляет около 5% от общего производства электроэнергии в Украине. В настоящее время ветровые электростанции почти полностью вышли из-под "зеленого" тарифа из-за задержек выплат и более привлекательной цены на рынке. Доля СЭС в структуре купленной "Гарантированным покупателем" электроэнергии достигает 83,4% за эти четыре месяца. Ожидается, что в ближайшие месяцы она вырастет еще больше.

Проблемы с выплатами остаются критическим препятствием для инвестиций в сектор возобновляемой энергетики Украины. Значительные надежды были на аукционы по распределению квот поддержки, но их нерезультативность доказала, что механизм нуждается в срочных изменениях. Такие изменения были предложены Проектом Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии. Среди предложений: внедрение механизма поддержки для победителей "зеленых" аукционов в виде "чистой" премии вместо контрактов на разницу, продление срока действия аукционов по распределению квот поддержки с 01.01.2030 до 31.12.2034 и т.д. В среду, 21 мая, Комитет ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ поддержал до первого чтения этот законопроект. В то же время, депутатов удивила позиция Министерства энергетики, в котором заявили, что не поддерживают проект.

"Сейчас завершается работа над объединением рынков электроэнергии Украины и ЕС. И, соответственно, внедрение этого интеграционного пакета также направлено на осуществление экономически эффективного подхода к использованию чистых и постоянных источников энергии. В этой связи Министерство энергетики не поддерживает этот законопроект и предлагает вернуться к его рассмотрению после принятия ЗП по объединению рынков Андрэна", — сообщил РИА "Новости". Энергокомитета.

Пока никаких экспертных выводов относительно противоречий при принятии этих двух законопроектов обнародовано не было. Тогда возникает такой вопрос: возможно ли это политическое противостояние?

Балансирующий рынок

За четыре месяца текущего года задолженность оператора системы передачи "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка сократилась на 20% – до 14 млрд грн. В то же время долг перед ОСП продолжает расти и по состоянию на 30 апреля достиг отметки почти в 38 млрд грн.

Долги на балансирующем рынке, млрд грн

Источник: мониторинг ExPro на основе данных "Укрэнерго"

"Укрэнерго" находится в постоянном поиске ресурсов для погашения долгов и миллиардные цифры сокращаются в умеренном темпе. В то же время все еще не решена проблема хронических неплательщиков, среди которых преимущественно государственные и коммунальные предприятия.

Новое поколение

За четыре месяца 2025 года в регионах создано дополнительные 365 МВт нового поколения, сообщал заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Никита. Больше всего – газовая генерация, почти 200 МВт. Еще 73 МВт присоединенной мощности получили благодаря ветровым электростанциям, 54 МВт – солнечным электростанциям и 40 МВт путем установки СЭС в частных домохозяйствах.

Уже в конце месяца, 27 мая, Укрэнерго проведет дополнительный спецаукцион по приобретению быстрых резервов. По результатам спецаукциона «Укрэнерго» планирует законтрактовать услуги по предоставлению автоматического резерва восстановления частоты (аРВЧ) сроком на пять лет. Общая мощность планируемых услуг составит 550 МВт. Победители аукциона должны начать оказывать услугу с 1 декабря 2026 года, отмечают в операторе. Эти аукционы стали одним из наиболее эффективных механизмов для стимулов строительства нового поколения.