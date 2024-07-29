Как опыт европейского рынка электроэнергии может быть полезным для Украины и почему высокие цены за киловатт это не всегда плохо в своей колонке рассказывает Святослав Павлюк, исполнительный директор Ассоциации Энергоэффективные Города Украины.

Немецкая энергетика в воскресенье показывала ценовые рекорды и намекала на путь для Украины. Стоимость энергии на рынке с 10:30 до 17:30 была отрицательной — в среднем где-то минус 13 евроцентов, но в отдельные моменты до минус 65 евроцентов за киловатт-час.

Интересно наблюдать, как выглядели объемы закупок при этих ценах – как они росли при падении цены и останавливались при ее росте. За 6 месяцев 2024 года в Германии введено в эксплуатацию 9,3 Гигаватта солнечных станций, к концу года это превысит объем всей действующей мощности украинской энергетики. Эти ценовые скачки являются прямым следствием диспропорции в развитии генерирующих, балансирующих и накопительных мощностей. Так вот что именно на этот счет я хотел сказать...

Де-факто единственным средством против высоких цен на энергию есть высокие цены на энергию. И средством против низких цен на энергию тоже низкие цены. Конкретно ценовые сигналы принуждают потребителей и бизнес двигаться и находить выход из ситуации. Именно ценовые сигналы запускают инвестиционные потоки. Именно ценовые сигналы корректируют производство и потребление и делают систему более устойчивой. Такой уровень отрицательных цен является нишей для нового бизнеса и однозначно запустит бум накопительных технологий и мощностей, выравнивающих эти ценовые скачки. Чем дольше Украина будет административно сдерживать ценовые сигналы для потребителей, тем меньше устойчивость системы и тем с худшей стартовой позиции мы будем начинать.