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Энергетика
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Эксперт рассказал, как Украина и ЕС подготовились к эмбарго на российские нефтепродукты

Эксперт рассказал, как Украина и ЕС подготовились к эмбарго на российские нефтепродукты

Евросоюз и Украина заученно подготовились к внедрению эмбарго на нефтепродукты, производимые в РФ. Поэтому страны имеют достаточные запасы топлива, а цены на них падают. Об этом 15 февраля рассказал директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн во время брифинга в Media Center Ukraine.

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В частности, как отметил экспорт, в январе 2023 года баланс рынка горючего Украины превысил баланс довоенного января прошлого года.

"На самом деле дату 5 февраля мы отметили очень символично - это падение цен на заправочных станциях. Мы очень хорошо подготовились: Европа "залита" горючим, мы "залиты" горючим. В крупнейших сетях страны горючего сегодня более чем на 30 суток реализации. И оперативные поставки продолжаются", - отметил Куюн.

Он объяснил, что и ЕС, и Украина готовились к эмбарго. Еще в октябре украинское правительство обсудило с участниками рынка создание запасов, ведь тогда были опасения по поводу того, что возможен дефицит.

Заблаговременная подготовка – наполнение резервов – помогла не только избежать дефицита, но и привела к падению цен на бензин, подытожил эксперт.

По данным "А95", как передает издание enkorr, по состоянию на 15 февраля на АЗС бензин А-95 стоит 47,88 грн/л, ГП – 51,5 грн/л. И бензин, и дизтопливо теряют в цене.

Фото 2 — Эксперт рассказал, как Украина и ЕС подготовились к эмбарго на российские нефтепродукты

Ранее Delo.ua рассказывало, когда завершится падение цен на горючее и будет ли рост весной.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан