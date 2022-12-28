Экспорт "Газпрома" упал до самого низкого показателя с начала XXI века

Российский монополист "Газпром" в 2022 году экспортировал 100,9 миллиарда кубометров газа в страны, не входившие в состав бывшего СССР. Показатель на 46% меньше, чем в 2021 году. Об этом сообщает Bloomberg.

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Таким образом, поставки газа из РФ сократились почти вдвое — достигнув самого низкого уровня по крайней мере с начала XXI века.

Резкое сокращение экспорта связано, в частности, с тем, что РФ пыталась ответить на антироссийские санкции ЕС, которые ввели в ответ начало полномасштабной войны против Украины. Да, ряд европейских стран были полностью отключены в начале 2022 года после того, как они отказались платить за поставки в рублях.

Кроме того, известно, что добыча газа "Газпромом" в этом году упала до 412,6 млрд кубометров, что на 20% меньше уровня 2021 года.

Между тем, "Газпром" постепенно наращивает поставки газа в Китай, причем суточные объемы в декабре превышали договорные уровни, а в отдельные дни достигали рекордов.

Напомним, "Газпром" снижал поставки газа в Европу все лето, таким образом пытаясь шантажировать страны ЕС, поддерживающие Украину в войне. Однако из-за таких действий доля России на газовом рынке ЕС упала с 40% до 9%. ЕС удалось диверсифицировать поставки газа, накопить в газохранилищах большие объемы энергоносителя и подготовиться к зиме.

Уже в декабре страны "Большой семерки" (G7) и Австралия по достижении договоренности между 27 государствами-членами ЕС установили порог цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Но группа из 12 стран ЕС выступила за понижение наибольшей цены на газ.

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