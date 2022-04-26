Эмбарго на российскую нефть стало приемлемым для Германии, — министр экономики ФРГ

В Германии заявили, что рассматривают возможность прекращения поставок российской нефти. Об этом сообщает Spravdi.gov.ua.

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Министр экономики Германии Роберт Габек встретился в Варшаве с министром климата Польши Анной Москвой, и обсуждал с ней, в частности, поставки нефти из РФ.

"Сегодня я могу сказать, что эмбарго стало приемлемым для Германии", — сказал Габек.

Он также добавил, что идет поиск альтернативы российскому энергоносителю.

"Эта альтернатива – задача ближайших дней", — подчеркнул министр.

Напомним, министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Европейский Союз собирается ввести эмбарго на российскую нефть. Это решение сейчас находится на этапе "разработки".

А Германия собирается в перспективе отказаться также российского газа.