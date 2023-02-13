Энергетическая безопасность. Киев получил еще две солнечные электростанции

В качестве гуманитарной помощи в понедельник, 13 февраля, Киев получил две уникальные солнечные электростанции от ведущего французского производителя фотоэлектрических панелей Roy Group Energy. Для их приобретения французские партнеры собрали €250 тыс. Еще €50 тыс. предоставила компания JCI.

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"Одна из автономных электростанций (25,6 кВт/ч) будет работать в Консультативно-диагностическом центре. Другая (на 76,8 кВт/ч) – в Святошинском психоневрологическом интернате. Монтаж электростанций французские специалисты начнут уже сегодня", – сообщил киевский мэр Виталий Кличко.

Напомним, потребление электроэнергии в Украине в начале этой рабочей недели постепенно растет, однако дефицита в энергосистеме нет. Графики почасовых отключений действуют только в Одессе. Отсутствие дефицита объясняется тем, что после ремонтов в работу включены дополнительные энергоблоки на нескольких тепловых электростанциях, выросло производство э/э в системе, в полной мере покрывающей потребление.

Также из-за наводнения интенсивно работают гидроэлектростанции. Увеличение светового дня и ясная погода способствуют генерации из возобновляемых источников энергии. Также идет импорт электроэнергии из Словакии.