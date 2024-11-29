Энергетики объявили график отключений света на 30 ноября

Завтра, 30 ноября, вводятся ограничения в снабжении электроэнергией из-за повреждений энергообъектов во время атаки 28 ноября.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Как будут отключать бытовых потребителей

Для бытовых потребителей ограничение электроснабжения будет с 08:00 до 22:00:

08:00–14:00 – одна очередь отключений.

14:00–20:00 – две очереди.

20:00–22:00 – одна очередь.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения будут действовать с 08:00 до 23:00.

Энергетики продолжают восстанавливать поврежденное оборудование. Время и размер ограничений могут изменяться.

Актуальные графики можно посмотреть на сайтах облэнерго.

График отключения света в Киеве

ДТЭК обнародовала графики отключения электроэнергии в Киеве и области, согласно которым:

1 группа: Отключение электричества с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

Отключение электричества с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. 2 группа: Отключение с 00:00 до 01:00 и с 16:00 до 20:00.

Отключение с 00:00 до 01:00 и с 16:00 до 20:00. 3 группа: Отключение с 19:00 до 23:00.

Отключение с 19:00 до 23:00. 4 группа: Отключение с 10:00 до 14:00 и с 19:00 до 21:00.

Отключение с 10:00 до 14:00 и с 19:00 до 21:00. 5 группа: Отключение с 13:00 до 17:00.

Отключение с 13:00 до 17:00. 6 группа: Отключение с 14:00 до 17:00.

Напомним, 28 ноября, "Укрэнерго" ввело экстренные отключения электроэнергии в ряде областей Украины через российские удары по энергетике.