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Энергетики объявили график отключений света на 30 ноября
Завтра, 30 ноября, вводятся ограничения в снабжении электроэнергией из-за повреждений энергообъектов во время атаки 28 ноября.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
Как будут отключать бытовых потребителей
Для бытовых потребителей ограничение электроснабжения будет с 08:00 до 22:00:
- 08:00–14:00 – одна очередь отключений.
- 14:00–20:00 – две очереди.
- 20:00–22:00 – одна очередь.
Для промышленности и бизнеса графики ограничения будут действовать с 08:00 до 23:00.
Энергетики продолжают восстанавливать поврежденное оборудование. Время и размер ограничений могут изменяться.
Актуальные графики можно посмотреть на сайтах облэнерго.
График отключения света в Киеве
ДТЭК обнародовала графики отключения электроэнергии в Киеве и области, согласно которым:
- 1 группа: Отключение электричества с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.
- 2 группа: Отключение с 00:00 до 01:00 и с 16:00 до 20:00.
- 3 группа: Отключение с 19:00 до 23:00.
- 4 группа: Отключение с 10:00 до 14:00 и с 19:00 до 21:00.
- 5 группа: Отключение с 13:00 до 17:00.
- 6 группа: Отключение с 14:00 до 17:00.
Напомним, 28 ноября, "Укрэнерго" ввело экстренные отключения электроэнергии в ряде областей Украины через российские удары по энергетике.